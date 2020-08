Bill Gates: Pitäisi pyytää anteeksi maskeista

Pandemiasta vuosien ajan varoittanut ja sen vastaista työtä rahoittanut miljardööri Bill Gates toteaa vähälle huomiolle jääneessä Business Insiderin haastattelussa, että koronan tullessa maskien merkitystä ei ymmärretty.

Hänen mukaansa sekaannus ja tutkijoiden uusi tietämys taudinaiheuttajasta ovat ruokkineet maskien vastaista mielialaa. Vasta nyt käsitetään laajasti, että virus leviää pääasiassa ilmavälitteisesti henkilöltä henkilölle ja levittäjät voivat olla oireettomia. USA:ssa asiasta käydään käytännössä samaa keskustelua kuin Suomessa.

Bill Gatesin mielestä terveydenhuollon asiantuntijoiden tulisi pyytää anteeksi sekavia viestejään. Hän tarkoittaa sitä, ettei suurelle yleisölle kerrottu tarpeeksi asian muuttumisesta, kun oireettomista levittäjistä opittiin.

– Myös idea siitä että ’maskit pitää säästää terveydenhuollon työntekijöille’. Jep, me sekoitimme ihmisten päät, Bill Gates toteaa.

Gatesin mielestä muutama kuukausi sitten olisi pitänyt olla paremmat kommunikaatiokyvyt tuomaan julki uudet paljastukset ja mielen muuttuminen.

– Emme ymmärtäneet maskien roolia. Tämä hengitystiesairaus ei käsitä yskimistä samalla tavalla kuin melkein kaikki muut hengitystiesairaudet, hän huomauttaa.

Hänen mielestään on silti sittenkin hämmentävää, että ihmiset valittavat maskien käyttämisestä.

– Maskin käytön uhraus on niin triviaali, että sitä melkein vihaa uhraus-sanan käyttämistä.

”Controlling this pandemic is difficult when the fundamental science is misunderstood.

Accepting the importance of airborne transmission may prove a crucial breakthrough and should not be delayed further.”

👉Ilmavälitteisyys huomioitava torjuntatoimissahttps://t.co/3hksPGce42

