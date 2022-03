Bill Browder varoittaa: Vladimir Putin on valmis kaikkeen

Magnitski-kampanjaa vetävä amerikkalaissijoittaja Bill Browder varoittaa, että Venäjän presidentti Vladimir Putin on valmis tekemään mitä tahansa pysyäkseen vallassa.

Browderin mukaan hyökkäys Ukrainaan todistaa, että hän ei ole aiemmin liioitellut Venäjän johtajan aiheuttamaa vaaraa Euroopalle.

– Presidentti Putin menee niin pitkälle kuin haluaa, koska hänellä ei ole moraalia eikä vastuuntuntoa. Hän on valmis kaikkeen. Ukrainan jälkeen hän voi hyökätä Puolaan tai Saksaan, eikä hän epäröi käyttää ydinaseita, Browser sanoo espanjalaisen El Independienten haastattelussa.

Browderin mukaan Putin on kuin “mafiapomo, jolla on ydinase”. Tärkeintä on vain presidentin selviytyminen poliittisesti ja taloudellisesti.

– Jos hänen täytyy tappaa miljoona ihmistä selviytyäkseen, hän tekee sen. Jos on käytettävä ydinasetta tai kemiallisia aseita, hän tekee niin.

Browderin mukaan Putin on viimeisen 20 vuoden ajan varastanut venäläisiltä kaiken, minkä on pystynyt. Hänen mielestään olisi virhe tarjota Putinille ulospääsyä nykyisestä tilanteesta.

– Jos haluat päihittää Putinin, sinun on voitettava hänet taloudellisesti ja taistelukentällä, Browder sanoo.

“Putin is unstoppable and has no limits: he is a mafia boss with his hands on the nuclear button.” My interview with ⁦@elindependiente⁩ of Spain for the Spanish speakers here (or those who use google translate). It’s a good article https://t.co/NdIG2KmbV9

— Bill Browder (@Billbrowder) March 28, 2022