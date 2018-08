Bestseller -kirja USA:ssa: Suomessa muslimien arvostelu tuo rikossyytteen

Uutuuskirjan lähde on kahden vuoden takainen amerikkalaisartikkeli PS:n poliitikon tuomiosta.

Railakkaan amerikkalaisen konservatiivisen kommentaattorin Ann Coulterin kirja Resistance Is Futile!: How the Trump-Hating Left Lost Its Collective Mind on juuri ilmestynyt. Coulterin teokset ovat yleensä olleet USA:ssa myyntilistojen kärjessä.

Uutuuskirjassa Suomi vilahtaa yhdessä kohdassa, kun Ann Coulter kirjoittaa näin:

– Aikamme ykkösuhkaa islamofasismia kohtaan Venäjä on paljon järkevämpi kuin muu länsi. Alankomaissa, Suomessa, Tanskassa ja monissa muissa läntisen Euroopan maissa kansalaiset saavat rikossyytteitä muslimien arvostelusta. Tällä menolla Venäjä voi olla 50 vuodessa yksi harvoista tunnistettavista kristillisistä maista jäljellä maanosassa.

Coulterin kirja antaa lähdeviitteeksi kohdalle tästä avautuvan Gatestone-instituutin joulukuun 2016 jutun Europe: Illegal to Criticize Islam. Siinä kerrotaan perussuomalaisen poliitikon Terhi Kiemungin saaneen 450 euron sakon hänen kirjoitettuaan “kulttuurista ja laista, joka perustuu väkivaltaiseen, suvaitsemattomaan ja alistavaan uskontoon”.

– Oikeuden päätöksen jälkeen Suomessa kansalaisten edellytetään nyt tekevän eron, täysin fiktiivisen, “islamin” ja “radikaalin islamin” välillä, tai he voivat löytää edestään syytteen ja sakot “islamin uskon kannattajan herjaamisesta ja loukkaamisesta”.