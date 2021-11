”Bensiinin hinta heikentää jo mahdollisuutta liikkua”

Autoliiton mielestä päättäjillä on vakavan pohdinnan paikka, miten Suomen elinkeinoelämä ja kotitaloudet pidetään liikkeessä.

Autoliitto toteaa tiedotteessaan, että EU:ssa valmisteltavat direktiivit asettavat synkkiä pilviä tieliikenteestä riippuvaisen Suomen ylle.

Polttoaineiden hintojen raju nousu on liiton tiedotteen mukaan saanut monet yritykset ja kotitaloudet vaikeaan tilanteeseen. Päättäjien on kuitenkin huomioitava liikkumiskustannusten nousu muissa päätöksissään ja Suomen edunvalvonnassa EU:n suuntaan.

– Suomi on täysin riippuvainen tieliikenteestä. Liikkumiskustannusten nousu ei ole vain henkilöautoilijoiden ongelma, vaan siitä kärsivät myös niin joukkoliikenne kuin tavaraliikenne ja sitä kautta kaikki kuluttajat. Tämän lisäksi se kiihdyttää inflaatiota ja laskee jokaisen euron ostovoimaa, Autoliiton toimitusjohtaja Pasi Nieminen toteaa tiedotteessa.

– Vaikka henkilöautoliikenteen sähköistyminen kiihtyy, meillä ajetaan vielä pitkään polttomoottoriautoilla ja siten nestemäisten polttoaineiden hinnoilla on merkitystä. Suomen teillä liikkuu keskimäärin 12,5 vuoden ikäisiä autoja, joiden arvo on muutamia tuhansia euroja. Vaikka sähköllä ajaminen on edullista, on sähköauton hankkiminen vielä varsin kallista ja siten yhä monen ulottumattomissa.

95-oktaanisen bensiinin reilun 1,8 euron hinta oli marraskuun alussa EU:n tilastojen mukaan unionin kolmanneksi kalleinta Hollannin ja Tanskan jälkeen.

Bensiinin nettohinta oli vain reilut 74 senttiä litralta ja siinä edelle kiilasi kymmenen maata. Dieselin verollinen hinta on sijalla kolme ja veroton sijalla viisi.

– Unionin kireimpiin kuuluva polttoaineverotus osuu erityisen kipeästi Suomen kaltaiseen maahan, jossa esimerkiksi henkilöauton käytölle ei usein ole vaihtoehtoja, Nieminen sanoo.

Liikkumiskustannukset uhkaavat nousta jatkossa entisestään EU:n ilmastolakipaketin myötä. Valmisteilla on useita direktiivejä liittyen muun muassa tieliikenteen päästökauppaan, energiaverotukseen ja uusitutuvista lähteistä peräisin olevan energian käytön edistämiseen.

– EU:n omien vaikutusarvioiden mukaan esimerkiksi tieliikenteen päästökauppa nostaisi bensiinin hintaa 11 ja dieselin 13 senttiä litralta. Todellista vaikutusta ei kuitenkaan tiedä kukaan. Biokomponenttien lisääminen nostaa puolestaan tuotantokustannuksia ja sitä kautta kuluttajahintoja.

– Energiaverodirektiivissä esitetään bensiinin ja dieselin verokantojen yhtenäistämistä. Jos bensiinin verotusta ei olla valmiita alentamaan, tarkoittaisi se dieselin pumppuhintoihin arviolta yli 20 sentin korotuksia litralta.

Kaiken tämän päälle Suomessa on väläytelty tieliikenteen kansallisen päästökaupan luomista.

– Nyt punnitaan se, miten hyvin Suomi pystyy ja haluaa ajaa kansalaistensa etuja EU:ssa. Suomen liikenteen ja sitä kautta koko kansantalouden erityisolosuhteet on huomioitavat valmisteilla olevissa direktiiveissä. Lisäksi kansallisella tasolla on mietittävä, kuinka paljon tieliikennettä voidaan verottaa aiheuttamatta peruuttamatonta vahinkoa Suomen kilpailukyvylle ja kansalaisten toimeentulolle, Autoliiton Nieminen toteaa.