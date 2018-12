Bensiinikiellosta puhunut työryhmä IS:lle: Meidät ymmärrettiin väärin

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Johtavan tutkijan mukaan ’keinojen käytöstä päätetään poliittisessa keskustelussa’.

Liikenne- ja viestintäministeriön johtaman ilmastopolitiikan asiantuntijaryhmän toimenpideohjelma on herättänyt suurta huomiota. Ohjelman tavoitteisiin kuuluu 28 keinoa, joilla muun muassa tavoitellaan pääsemistä kokonaan eroon bensiinistä ja dieselistä tulevina vuosina.

VTT:n johtava tutkija Juhani Laurikko sanoo Ilta-Sanomille, että julkisessa keskustelussa päädyttiin väärinkäsitykseen heidän tarkoituksestaan.

– Se on otettu vastaan jonkinlaisena vaatimuksena, itseään toteuttavana ennustuksena. Tällaiseksi sitä ei kuitenkaan ole tarkoitettu. Kyse on pelkästä keinovalikoimasta, joilla liikenteen päästöt voidaan laskelmiemme mukaan leikata nollaan, Juhani Laurikko sanoo IS:ssa.

– Näiden keinojen käytöstä päätetään sitten erikseen poliittisessa keskustelussa.

Raportista erottuu pyrkimys vähentää henkilöautolla ajoa. Tämäkin on Laurikon mukaan väärinkäsitys.

– Asia on ymmärretty niin, että tavoitteena olisi vähentää matkoja. Tosiasiassa tavoite on muuttaa matkatapaa, mikä on eri asia. Vastedes ihmiset käyttäisivät siis enemmän julkista liikennettä, junia ja busseja.