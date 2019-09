Benjamin Netanjahu lupaa vallata Jordanin laakson

Israelin pääministeri Benjamin Netanjahu lupasi tiistaina Israelin anneksoivan Länsirannan Jordanin laakson, mikäli äänestäjät pitävät hänet vallassa Israelin ensi viikon vaaleissa.

Asiasta uutisoivan New York Timesin mukaan Netanjahu perusteli suunnitelmaa sillä, että se antaisi Israelille ”turvalliset ja pysyvät rajat” ensi kertaa maan historiassa. Samalla Länsiranta päätyisi kokonaan Israelin alueen sisälle.

Netanjahu vetosi puheessaan myös Yhdysvaltain tukeen ja presidentti Donald Trumpin hallinnon tarjoamaan ”ainutkertaiseen mahdollisuuteen”.

Times of Israelin toimittaja Raphael Ahren on julkaissut alla näkyvän kuvan alueista, jotka Israel liittäisi itseensä. Sininen alue tulisi Israelin hallintaan ja oranssi pysyisi palestiinalaisten hallinnassa.

Here's the map of the territory of the Jordan Valley, in the West Bank, that Netanyahu vowed to annex if he wins next week's election (blue: will be annexed to Israel; orange: will remain under Palestinian control) pic.twitter.com/xMcsPeDLpt

— Raphael Ahren (@RaphaelAhren) September 10, 2019