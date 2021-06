Bengt Holmström: Suomen ei pidä tuudittautua maineeseensa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Ulkosuomalaisten osaamista ei hyödynnetä tarpeeksi Suomessa, nobelisti sanoo.

Nobelistin, taloustieteen professorin Bengt Holmströmin mukaan Suomi ei saa tuudittautua pelkästään maineeseensa ulkosuomalaisten osaajien houkuttelemisessa.

Maailmalla asuu muuttoliikkeens seurauksena noin 300 000 Suomen kansalaista ja 2 miljoonaa henkilöä, joilla on suomalaiset juuret. Siirtolaisuusinstituutin tuore Muuttuva ulkosuomalaisuus -tutkimus osoittaa, että ulkosuomalaiset ovat todella moninainen joukko. Ulkosuomalaisten piirissä on erittäin korkeaa osaamista ja asiantuntemusta.

– Ulkosuomalaisten osaamista, asiantuntemusta ja intoa ei riittävästi hyödynnetä Suomessa, Holmström toteaa Suomi-Seuran lähettämässä tiedotteessa.

Vuonna 2020 Suomeen muutti ennätysmäärä Suomen kansalaisia 30 vuoteen. Myös lähes puolet Muuttuva ulkosuomalaisuus -tutkimukseen osallistuneista ulkosuomalaisista ilmoitti, että on harkinnut paluuta Suomeen.

– Suomella on hyvä maine maailmalla ja kaikki edellytykset olla houkutteleva vaihtoehto asuinmaana ulkosuomalaisille. Siihen ei pidä kuitenkaan tuudittautua, nobelisti toteaa.

Holmströmin mukaan ulkosuomalaisten osaajien houkutteleminen Suomeen edellyttää, että koko ulkosuomalaisperhe otetaan huomioon ”What can I do for you” -asenteella. Suomeen muuttavien integroimiseen nopeammin suomalaiseen yhteiskuntaan konkreettisia toimia.

Valtaosassa ulkosuomalaisten perheissä puoliso on ulkomaalainen. Kyselyssä esiin nousivat myös oma ja puolison työllistyminen, lasten kielitaito ja sopeutuminen.