Bengt Holmström KL:lle: Ilmasto huolettaa, mutta maksajia ei löydy

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Nobel-palkittu suomalaistutkija jää keskiviikkona eläkkeelle.

Ihmiset haluavat keskustella kolmesta asiasta, kertoo paljon matkusteleva arvostetun MIT-yliopiston taloustieteen professori Bengt Holmström.

– Kaikki haluavat kantaa huolta ilmastosta, tasa-arvosta ja kestävästä kasvusta, mutta maksajia ei löydy mistään, taloustieteen Nobel-palkinnon voittanut Holmström sanoo Kauppalehdelle.

– Sijoittajat sijoittavat sinne, missä shareholder value on suurin.

Amerikkalaisten huippujohtajien kollektiivi Business Roundtable ilmoitti elokuussa, ­ettei yritysten ­tulisi enää ­tavoitella markkina-­arvon maksimointia, vaan tuottaa arvoa ympäristölle, työntekijöille ja yhteisöille. Shareholder value ­tarkoittaa markkina-­arvon maksimointia. Stakeholder value on laajempi ja vaikeammin mitattava käsite, ­jossa yritys muodostaa arvoa kaikille sidosryhmilleen.

Holmströmin mukaan luonnollinen kysymys onkin, eikö ilmastonmuutos muuta pelisääntöjä. Eihän tärkeintä ole tuotto, vaan elinkelpoinen planeetta?

Holmström uskoo, että yhteiskunta puuttuu ympäristökysymysten ja yritysten suhteeseen yhä enemmän lainsäädännöllä, mikä on Business Roundtablen ulostulon tausta-ajatus.

– Uskon, että Business Roundtablen pelko on, että yhteiskunta pakottaa yritykset muuttumaan, kun yritykset taas haluaisivat ottaa huomioon näitä asioita omilla ehdoillaan. Politiikan sääntely voi olla myös liian voimakasta, hän toteaa

Stakeholder valuen ongelma on myös vaikea mitattavuus. Holmström sanoo seuranneensa kiinnostuneesti Annu Niemisen Upright-projektia, joka tutkii tapoja laskea organisaatioiden aiheuttamia nettovaikutuksia.

– Nuorilla on hyvin paljon mielenkiintoa mitata vaikutuksia laajemmin kuin vain finanssimielessä, Holmströn sanoo.

Keskiviikkona eläkkeelle jäävä Holmström voitti taloustieteen Nobel-palkinnon vuonna 2016 yhdessä Oliver Hartin kanssa sopimusteoriatutkimuksista.