Kimmo Sasi: Bengt Holmström edistää oikeutta työhön ja toimeentuloon

Työntekijä ja työnantaja voisivat keskenään sopia työehtosopimusta alemmasta palkasta.

Nobelpalkittu tiedemies Bengt Holmströn esitti Ylen haastattelussa, että ulkomailta tuleville tulisi antaa mahdollisuus tehdä työtä työehtosopimuksia huonommilla ehdoilla. Tätä hän perusteli sillä, että työehtosopimusten minimipalkkatason alle yritysten ei ole mahdollista palkata työvoimaa, vaikka halukkaita työntekijöitä olisi.

Perustuslaki turvaa jokaiselle oikeuden hankkia toimeentulonsa valitsemallaan työllä ja ammatilla. Lähtökohtana on yksilön oma aktiivisuus toimeentulonsa hankkimisessa.

Perustuslaki asettaa yhteiskunnalle velvoitteen edistää työllisyyttä. Yhteiskunnan on pyrittävä turvaamaan jokaiselle oikeus työhön. Perusoikeuden sisältöä määriteltäessä on erityisesti korostettu, että on estettävä pysyvästi työtä vailla olevien ryhmän muodostuminen.

Taloustieteen yksi perustotuus on, että yrittäjä palkkaa vain sellaisen työntekijän, jonka työpanoksesta saadut tuotot ylittävät kustannukset. Tämä merkitsee sitä, että useissa tapauksissa työkokemusta vailla olevan tai huonon kielitaidon tai puutteellisen koulutuksen omaavan on vaikea saada työtä työehtosopimuksen minimipalkalla.

Tällainen tilanne merkitsee sitä, että henkilöllä ei ole oikeutta hankkia toimeentuloaan valitsemallaan työllä. Yhteiskunta ei myöskään täytä velvoitettaan edistää työllisyyttä, jos laissa ei ole sellaisia joustomekanismeja, jotka mahdollistavat työn vastaanottamisen työntekijän hyväksymällä hänen työsuorityskykyään vastaavalla palkalla.

Useissa työehtosopimuksissa on joustomekanismi, joka sallii työharjoittelun minimipalkkatasoa alemmalla palkalla. Jotta yhteiskunta täyttäisi perustuslaillisen velvoitteensa, olisi syytä harkita, että lain tasolla määriteltäisiin, missä olosuhteissa ja millä ehdoilla työntekijä ja työnantaja voivat keskenään sopia työehtosopimusta alemmasta palkasta. Tavoitteena tulisi olla työelämävalmiuksien parantaminen siten, että henkilö voisi mahdollisimman pian päästä tavanomaiselle palkkatasolle.

Perustuslain perusoikeussäännös oikeudesta työhön onkin otettava tosissaan. Seuraavaan hallitusohjelmaan pitäisi kirjata, että työlainsäädäntöä kehitetään tätä oikeutta tukevasti ja että järjestelmä ei saa estää ihmisten työllistymistä. Erityisen ajankohtainen asia on nyt, kun osasta maahanmuuttajia on muodostumassa pysyvästi työtä vailla olevien ryhmä.

Kun Helsingin Sanomat arvosti Akavan puheenjohtajan ymmärtävää lausuntoa professori Holmströmin kannanottoon, puhkesi punavihreä someraivo. Siinä katsottiin, että maahanmuuttajien erityisolosuhteita ei saa arvioida, koska se on epäkorrektia. Todellinen sivistyspuolue ei tietystikaan halua rajoittaa sananvapautta edellyttämällä medialta omasta mielestään hyväksyttäviä mielipiteitä. Todellinen sivistyspuolue ei myöskään halua rajoittaa akateemista vapautta analysoida tilanteita ja antaa niihin liittyviä suosituksia, vaikka ne eivät olisikaan oman kannan mukaisia.

Kimmo Sasi Kimmo Sasi on varatuomari, entinen kokoomuksen kansanedustaja ja entinen liikenne- ja viestintäministeri.