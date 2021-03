Ben Zyskowiczin riemu: Valiokunta hyväksyy koronan pakkotestit

Perustuslakivaliokunta luopui kansanedustajan mukaan ensi kertaa ylikireästä tulkintalinjasta.

Kokoomuksen kansanedustaja Ben Zyskowicz on vuosien ajan puhunut ylikireää perusoikeuksien ja perustuslain tulkintaa vastaan. Maanantaina hän kertoi eduskunnan täysistunnon valmiuslakikeskustelussa merkkipaalusta.

Pohjalla on kysymys siitä, olisiko jo nykyinen tartuntatautilaki mahdollistanut, että aluehallintovirasto olisi päättänyt isommalle joukolle esimerkiksi rajoilla tehtävästä pakollisesta terveystarkastuksesta eli käytännössä koronatestistä. Aluehallintovirastoissa juristit ovat katsoneet, että heillä ei tällaista toimivaltaa ole ollut.

– He ovat katsoneet, että heillä ei ole ollut tätä toimivaltaa, koska heidän tehtävänään on suojata kansalaisten perusoikeuksia, tässä tapauksessa henkilökohtaista koskemattomuutta, ja he kirjoittavat esimerkiksi 1.3. kaikille kansanedustajille lähettämässään kirjeessä näin: ”Meidän tehtävämme on edistää perusoikeuksien ja oikeusturvan toteutumista.” He kirjoittavat edelleen: ”On ensiarvoisen tärkeää, että toimintamme noudattaa lakia ja kunnioittaa kaikkien suomalaisten perusoikeuksia”, Ben Zyskowicz kertoi.

– Ja edelleen: ”Mutta päätöksemme eivät voi perustua hyviin tarkoituksiin eivätkä suulliseen tahdonilmaisuun. Päätöstemme on perustuttava lakiin. Juuri kriisin keskellä oikeusvaltioperiaatetta tulee vaalia.” Aluehallintovirastojen juristit ovat tässä asiassa toimineet Suomen ylikireän perusoikeustulkinnan mukaisesti.

Hän siteerasi useita vastaavia ajatuksia, joita ”on esitetty tässä maassa ennen nyt tapahtunutta kantojen muuttumista pitkin kesää ja pitkin syksyä”.

– Sitten kun maito oli maassa, eli oli todettu, että meidän rajat vuotavat kuin seula ja ongelmia on syntynyt ja miksei avi ole käyttänyt tätä toimivaltaa, sitten nämä valtiosääntöasiantuntijat tulivat norsunluutorneistaan tänne eduskuntaan kertomaan hallintovaliokunnalle, perustuslakivaliokunnalle, ehkä sosiaali- ja terveysvaliokunnalle — sitä en vielä tiedä — että kyllä aluehallintovirastolla olisi ollut tämä toimivalta, Zyskowicz totesi.

– Hallintovaliokunta on pitkälle yhtynyt tähän ajatukseen. Ja perustuslakivaliokunta kirjoittaa perjantain lausunnossaan seuraavaa: ”Valiokunnan mielestä pakollista terveystarkastusta koskeva päätös voi jo voimassa olevan lain 16 §:n nojalla kohdistua yksittäiseen tai useaan henkilöön”, hän siteerasi.

– Herra puhemies! Kiitän perustuslakivaliokuntaa tästä kannanotosta. Tämä on minun mielestäni vuosikymmeniin ensimmäinen kerta, kun perustuslakivaliokunta luopuu tästä ylikireästä perusoikeustulkinnasta ja ottaa askeleita sille polulle, joka mielestäni on perusteltu.