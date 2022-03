Eduskuntakysely: Dosentin arvo voitava perua

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Ben Zyskowicz siteeraa kysymyksessään Helsingin Sanomain pääkirjoitusta.

Kokoomuksen kansanedustaja Ben Zyskowicz on jättänyt eduskunnalle kirjallisen kysymyksen. Sen otsikko on ”yliopistolain muuttamisesta dosentin arvon peruuttamisen mahdollistamiseksi”.

Kysymyksen koko perusteluosa koostuu Helsingin Sanomain pääkirjoituksen tekstistä 9. maaliskuussa 2022. Siinä todettiin kysymyksen mukaan seuraavaa:

”Venäjän hyökkäys Ukrainaan nosti esiin taas vanhan vaatimuksen, että yliopistoilla pitäisi olla oikeus peruuttaa myöntämänsä dosentin arvo. Käytännössä kyse on Kremlin kellokkaana tunnetusta Johan Bäckmanista, joka käyttää Helsingin yliopiston dosentuurinsa tuomaa arvovaltaa toitottaessaan propagandaansa. Alkuvuodesta hän sai ehdollista vankeutta toimittaja Jessikka Aron vainoamisesta.

Helsingin yliopisto on ottanut etäisyyttä Bäckmaniin, mutta nykyisessä yliopistolaissa ei ole säännöstä dosentin arvon peruuttamisesta. Niin ei voi siis tehdä. Laki lähtee muutenkin siitä, että arvo myönnetään tunnustuksena tieteellisistä ja opetuksellisista ansioista. Nuhteettomuutta ja hyvämaineisuutta ei edellytetä.

Nyt lakia on syytä muuttaa. Se on tehtävä huolellisesti, sillä yliopistoissa sananvapaus on erityisen tärkeää. Kynnyksen dosentin arvon peruuttamiseksi pitää olla hyvin korkea. Peruuttaminen pitää kuitenkin olla yliopistoille mahdollista.”

Zyskowiczin varsinainen kysymys asianomaiselle ministerille kuuluu ”aikooko hallitus antaa eduskunnalle perusteluissa selostetussa pääkirjoituksessa tarkoitetun lakiesityksen dosentin arvon peruuttamisen mahdollistamisesta”.

Opetus- ja kulttuuriministeriön on kerrottu valmistelevan yliopistolakiin muutosta, joka tekisi arvonimen perumisesta mahdollista.