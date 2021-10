Ben Zyskowicz: Vihreät puhuu puppua Suomen kansalle

Kuinka tyhminä Emma Kari pitää äänestäjiä, kysyy kokoomuksen konkariedustaja.

Kokoomuksen kansanedustaja Ben Zyskowiczin mukaan vihreät antoivat tylysti potkut ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkoselle (vihr.) ja puhuvat kaiken lisäksi puppua ministerivaihdon syistä.

Zyskowicz viittaa MTV:n Asian ytimessä Jaakko Loikkanen -ohjelmaan, jossa ministeriksi nouseva Emma Kari (vihr.) ylisti vuolaasti Mikkosta ja perusteli hänen siirtoa sisäministeriksi.

– Kuinka tyhminä Emma Kari pitää äänestäjiä, Zyskowicz lataa Verkkouutisten BenTV:n uusimmassa jaksossa.

Zyskowicz siteeraa Emma Karin puheita näin:

”Krista Mikkonen on niin osaava ja asiantunteva, että häntä tarvittiin sekä ympäristö- ja ilmastoministerin salkulle että myös sisäministerin salkulle. Krista Mikkonen on tehnyt todella hienoa työtä ympäristö- ja ilmastoministerinä: tulokset ovat olleet hyviä ja historiallisen paljon ilmastopäätöksiä on tehty, eli kyllä häntä on syytä kiittää siitä työstä, mitä on tehty.”

– Hei, Emma Kari. Teillä on oikeus vaihtaa ministeri, johon ette ole tyytyväisiä. Mutta miksi mennä tällaista puppua kertomaan Suomen kansalle, Zyskowicz kysyy.

Haastattelussa Emma Kari korosti lisäksi Mikkosen osaamista sisäministerin vaativaan tehtävään. Zyskowicz ihmettelee väitettä.

– Hänen koulutuksessaan, kokemuksessaan ja osaamisessaan ei ole mitään, joka tekisi hänet sopivaksi sisäministeriksi, ellei lasketa sitä, että hän on ollut miekkailuseura Karjalan Kalpan puheenjohtaja, kokoomusedustaja vitsailee.

– Tietysti kuitenkin toivomme, että hänestä tulee hyvä sisäministeri.