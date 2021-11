Ben Zyskowicz: Vihreät ovat raja-asiassa sekaisin

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kansanedustaja toteaa puolueen johtohenkilön vaativan nyt asiaa, jonka on aiemmin sanottu rikkovan törkeästi ihmisoikeuksia.

Kokoomuksen kansanedustaja Ben Zyskowicz sanoo Valko-Venäjän itsevaltaisen presidentti Aljaksandr Lukašenkan toimivan Puolan rajalla kuin natsi-Saksa lokakuun lopulla vuonna 1938 eli vajaa vuosi ennen toisen maailmansodan syttymistä.

Raja-alueelle siirrettiin tuolloin painostuskeinona tuhansia juutalaisia, jotka jäivät jumiin epäinhimillisiin oloihin.

– Tänä päivänä Valko-Venäjän diktaattori Lukašenka kuljetuttaa tuhansia siirtolaisia Puolan rajalle painostaakseen Euroopan unionia. Nämäkin ihmiset ovat jääneet sinne jumiin. Diktaattori Lukashenka toimii tässä asiassa kuin Adolf Hitler, Zyskowicz sanoo Verkkouutisten BenTV:ssä.

Hän ihmettelee vihreiden riveistä esitettyjä näkemyksiä Puolan ja Valko-Venäjän rajalle syntyneestä kriisistä. Viikon päästä puolueen puheenjohtajana aloittava Iiris Suomela arvioi Ylellä Valko-Venäjän pyrkivän osoittamaan, ettei EU toteuta omia arvojaan rikkomalla ihmisoikeuksia. Ben Zyskowiczin mukaan Suomela käytännössä sanoi, että Puolan pitäisi osoittaa kunnioittavansa ihmisoikeuksia ottamalla vastaan raja-alueelle kerääntyneiden ihmisten turvapaikkahakemukset.

– Minä olen täysin päinvastaista mieltä. Nimenomaan sillä, että ottaisimme vastaan unionin alueelle kaikki nämä ihmiset, alistuisimme siihen mitä Lukashenka haluaa. Hän haluaa horjuttaa eurooppalaisia demokratioita, EU:ta ja lisätä ristiriitoja unionissa ja maiden sisällä, Zyskowicz toteaa.

– Ja näitä ihmisiä riittää, ei pelkästään satoja, tuhansia tai kymmeniä tuhansia vaan satoja tuhansia. Totta kai näille ihmisille pitää antaa humanitaarista apua, lähettää tai pudottaa rajan yli lääkkeitä ja ruokaa, telttoja, huopia, lämpimiä vaatteita ja jalkineita. Mutta vastuu näistä ihmisistä ei ole Euroopan unionilla vaan Lukashenkalla, joka on nämä ihmiset sinne tuonut ja houkutellut.

Lakia muutettava nopeasti

Iiris Suomela ehdotti, että EU voisi tehdä kolmansien maiden kanssa sopimuksia, jotta esimerkiksi Turkki ei veisi ihmisiä eteenpäin Valko-Venäjälle. Ben Zyskowicz muistuttaa EU:n tehneen vastaavan sopimuksen Turkin kanssa noin viisi vuotta sitten. Tuolloin vihreiden kansanedustaja ja tuleva ministeri Emma Kari kirjoitti, että kyseinen sopimus rikkoo törkeästi ihmisoikeuksia.

– Nyt siis yksi vihreiden johtohenkilö vaatii jotain sellaista, joka toisen vihreiden johtohenkilön mielestä rikkoo törkeästi ihmisoikeuksia. Vihreät on tässä asiassa sekaisin kuin seinäkello. Viime päivinä mediassa ovat esiintyneet Pekka Haavisto, Maria Ohisalo ja Iiris Suomela. Ensin he sanoivat, että nykyinen Suomen lainsäädäntö mahdollistaisi vastaavassa tilanteessa rajan sulkemisen, jos Suomeen kohdistuisi tällainen hybridioperaatio.

– Sen jälkeen he sanoivat, että vaikka pykälät eivät ehkä olisi niin kohdallaan, niin käytännössä näin voitaisiin toimia. Ajatelkaa. Suomessa, joka on hyvin legalistinen perinteeltään, jossa on äärettömän kireät perus- ja ihmisoikeustulkinnat, niin voitaisiin muka vähän pykälistä riippumatta hätätilassa toimia niin, että laitettaisiin rajat kiinni, Ben Zyskowicz toteaa.

Hän muistuttaa, ettei koronakriisin aikana edes rajojen pakkotestausta saatu käyttöön, vaan ”käytiin oikeustieteellistä seminaaria kuukausia”.

Sisäministeri Maria Ohisalo myönsi torstaina Ylellä, ettei Suomen lainsäädäntö ole asian suhteen tasalla. Zyskowicz huomauttaa kokoomuksen vaatineen, että lainsäädännössä oleva kiistaton aukko tukittaisiin nopealla aikataululla. Hän kysyy, aikovatko SDP ja keskusta ottaa asian suhteen johdon vihreiltä.

– Muutoksella kyettäisiin ennaltaehkäisemään Suomeen kohdistuvaa samankaltaista painostusta, Ben Zyskowicz sanoo.