Ben Zyskowicz: Vihreät on kiihkofeministinen ja erittäin vasemmalla

Kokoomusedustajan mukaan hallituspuolue otti kunnallisvaaleissa kunnolla turpiin.

Kokoomus voitti kesän 2021 kunnallisvaalit. Kokoomuksen kansanedustaja Ben Zyskowicz uskoo, että kokoomus voitti vahvan perusviestinsä ansiosta: Rahaa ei voida jatkuvasti jakaa erilaisiin tarkoituksiin ja paikata sitä lisävelanotolla tai verotuksen kiristämisellä.

– Tämä tie ei ole mahdollinen, vaan siinä tulee seinä vastaan. Minä uskon, että viesti siitä, että pitää leipoa sitä kakkua lisää, jotta sitä voidaan lisää jakaa – tämä viesti meni läpi. Ihmiset ymmärtävät, että loputtomasti ei voida kiristää veroja tai velkaantua, Zyskowicz sanoo Verkkouutisten BenTV:ssä.

Zyskowiczin mukaan vaalit osoittivat virheelliseksi väitteen, jonka mukaan talous ei kuuluisi kunnallisvaaleihin.

– Valtion talous ja kuntien talous, ne molemmat kuuluvat kuntavaaleihin, koska valtio vaikuttaa valtionosuuksien ja muutenkin erittäin paljon vaikuttaa kuntien talouteen, Zyskowicz toteaa.

Vihreät suurin häviäjä

Kokoomuskonkarin mukaan huomionarvoista on myös se, että vihreät ”ottivat oikein kunnolla turpiinsa näissä vaaleissa”.

– Vaikka kepu menetti prosenttiyksiköissä enemmän, niin vihreät menetti eniten sekä viime kunnallisvaaleihin että eduskuntavaaleihin verrattuna. He olivat näiden vaalien suurin häviäjä. Ja nyt se on pikkuhiljaa [vihreiden puheenjohtaja, sisäministeri] Maria Ohisalolle selvinnyt. Ensin hän väitti, että ”joo joo, ei tässä mitään, mehän saatiin enemmän ääniä kuin kahdeksan vuotta sitten”, kokoomuskonkari sanoo.

Zyskowiczin mukaan syy vihreiden häviölle johtui esimerkiksi Helsingissä siitä, että vihreät on valtapuolue eikä voi vain huudella sivusta.

– He joutuvat myös kantamaan vastuuta. Ja uskon, että kun vihreissä aikaisemmin oli tilaa tällaisille niin sanotuille liberaaleille, vähän porvarillisestikin ajatteleville, niin tämän päivän vihreät on kiihkofeministinen puolue, joka on sijoittanut itsensä erittäin vasemmalle, Zyskowicz toteaa.

– Tavalliset sivistysporvarit ja muut, jotka tunsivat ennen viehtymistä vihreisiin, niin heidän paikkansa on kyllä kokoomuksessa. Näissäkin vaaleissa se vahvistui.