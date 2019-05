Ben Zyskowicz: Vihreät olisivat mekkaloineet koko internetin nurin

Vihreät olisivat kansanedustajan mukaan aloittaneet mekkalan, jos Säätytalolla olisi ollut kokoomuslainen lobbari.

Kokoomuksen kansanedustaja Ben Zyskowiczin mukaan vihreiden puheet ja teot lobbareista eivät kohtaa.

– Muutama viikko sitten kansanedustaja Emma Kari (vihr.) sanoi, että jos vihreät on mukana kirjoittamassa hallitusohjelmaa, niin lobbareita ei ole Säätytalolla No mitenkäs kävi? Vihreiden omassa neuvotteluryhmässä oli henkilö, joka saa palkkansa lobbarifirmasta ja vielä omistaa osan lobbarifirmasta, Zyskowicz kertaa Verkkouutisten BenTV:ssä hallitusneuvotteluiden lobbarikohua.

Vihreiden neuvottelijana toiminut vaikuttajaviestintätoimisto Miltton Networksin osakas Elina Moisio ilmoitti viime viikolla vetäytyvänsä hallitusneuvotteluista kohun vuoksi.

– Lobbaaminen on sinänsä ihan ok, eikä tässä henkilössäkään tietysti ole mitään vikaa. Mutta miten vihreät hyväksyy sen, että lobbarifirman edustaja istuu niiden edustajana tekemässä hallitusohjelmaa, Zyskowicz kysyy.

Vihreiden puheenjohtaja Pekka Haavisto puolusti Moision nimeämistä neuvotteluryhmään.

– Auta armias, jos siellä olisi ollut kokoomuslainen lobbari istumassa kokoomuksen ryhmässä. Vihreät olisivat aloittaneet somessa sellaisen mekkaloinnin, että varmaan koko internet olisi kaatunut, Zyskowicz sanoo.

– Ja sitten he olisivat kiivenneet ja kiinnittäneet itsensä Säätytalon pylväisiin. Ja tämän jälkeen he olisivat kannelleet eduskunnan oikeusasiamiehelle, oikeuskanslerille, Euroopan ihmisoikeustuomioistuimelle, Euroopan sosiaalisten oikeuksien komitealla ja joka h****tin paikkaan siitä, että se on niin väärin, että kokoomuksen neuvotteluryhmässä on yksi tyyppi, joka on lobbareiden edustaja, Zyskowicz lataa.

– Mutta, kun vihreät itse toimii näin. Niin, siinä ne puheet ja teot näkyvät.

BenTV:n uusimman jakson voi katsoa tästä.