Ben Zyskowicz: Vihreät ministerit palkitsisivat lakien uhmaamisen

Kansanedustajan mukaan sisäministeriön linja veisi pohjan pois turvapaikkajärjestelmältä.

Kokoomuksen kansanedustaja Ben Zyskowicz totesi keskiviikkona eduskunnassa, ettei hän voi Suomen antaman avun valossa hyväksyä sitä, että Irak vastoin kansainvälistä oikeutta ei ota vastaan turvapaikatta jääneitä pakkopalautettavia omia kansalaisiaan.

– Nyt vihreät ovat keksineet, että noin 3 000:lle lähinnä Irakista Suomeen muutama vuosi sitten saapuneelle turvapaikanhakijalle, jotka ovat saaneet hakemukseensa kielteisen päätöksen, koska eivät ole kansainvälisen suojelun tarpeessa — eivät maahanmuuttoviraston mielestä eivätkä Suomen oikeuslaitoksen mielestä — pitäisi kertaratkaisuna antaa oleskelulupa Suomeen. Siis sen jälkeen, kun maahanmuuttovirasto, hallinto-oikeus ja tarvittaessa korkein hallinto-oikeus ovat todenneet, että näiden ihmisten kohdalla ei ole perusteita kansainvälisen suojelun antamiseen, Ben Zyskowicz totesi.

– Siis kyse on lähinnä irakilaisista, jotka uhmaten Suomen oikeusjärjestystä ovat jääneet Suomeen, vaikka heillä ei ole mitään laillista oikeutta olla maassamme. Ovat päinvastoin tehtailleet uudestaan ja uudestaan turvapaikkahakemuksia ja saaneet niihin uudestaan ja uudestaan kielteisen ratkaisun.

– Jos me nyt tekisimme näiden, lähinnä irakilaisten, kohdalla siten kuin vihreät ovat keksineet tehtävän — ilmeisesti ministeri (Maria) Ohisalo ensin ja ministeri (Krista) Mikkonen nyt — että me antaisimme kaikille näille kertaratkaisuna oleskeluluvan Suomeen, niin me palkitsisimme nämä ihmiset siitä, että he ovat uhmanneet Suomen oikeusjärjestystä ja jääneet laittomasti maahamme.

Ratkaisu veisi Zyskowiczin mielestä pohjan pois koko turvapaikkajärjestelmältämme.

– Mihin tarvitsemme turvapaikkaprosessia maahanmuuttovirastossa, hallinto-oikeudessa, tarvittaessa korkeimmassa hallinto-oikeudessa, jos maahamme saavat joka tapauksessa jäädä sekä he, jotka ovat kansainvälisen suojelun tarpeessa, että he, jotka eivät ole kansainvälisen suojelun tarpeessa, hän kysyi.

Kansanedustajan mukaan sisäministeriön tällä hetkellä valmisteleva linja merkitsisi huomattavaa vetovoimatekijää turvapaikanhakijoille saapua nimenomaan Suomeen. Suomi houkuttelisi nimenomaan niitä turvapaikanhakijoita, jotka tietävät, että heillä ei ole perustetta saada kansainvälistä suojelua.

– Voitaisiinko säästäminen aloittaa siitä, että lopetettaisiin turhan työn teettäminen hyvillä virkamiehillämme? Ja kun on aivan selvää, että tällaista järjetöntä ratkaisua Suomessa ei tulla hyväksymään, niin miksi ministeri Mikkonen käskyttää ministeriön virkamiehiä edelleen valmistelemaan tällaista ratkaisua? Se on turhaa työtä, Ben Zyskowicz ehdotti.

Hän korosti lopuksi, että ne irakilaiset ja muutkin turvapaikanhakijat, jotka ovat Suomeen erinomaisen hyvin kotoutuneet, ovat eri asia.

– Heidän kohdallaan voidaan yksilöllisen harkinnan perusteella tehdä se ratkaisu, että heille myönnetään oleskelulupa työnteon perusteella.

Myös kokoomuksen kansanedustajat Jaana Pelkonen ja Sofia Vikman puhuivat istunnossa Suomen ja Irakin kahdenvälisestä palautussopimuksesta.

– Asia on puhuttanut paljon ja pitkään, ja se olisi vihdoin syytä saada kuntoon. Kaipaisin vielä tarkennusta siihen, käydäänkö näitä kahdenvälisiä neuvotteluja edelleen. Tähän ei vastausta tätä asiaa koskevassa lähetekeskustelussa koskaan saatu, Jaana Pelkonen totesi.

– Toimiva palautuspolitiikka on edellytys turvapaikkajärjestelmämme toimivuudelle. Suomen taloudellinen ja muu apu Irakille on ollut mittavaa. On kestämätöntä, että Suomella ei ole Irakin kanssa palautussopimusta ja että Irak on kieltäytynyt vastaanottamasta takaisin omia kansalaisiaan. Näin ei voi jatkua, Sofia Vikman sanoi.