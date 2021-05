Ben Zyskowicz: Vihreät mestareita totuuksien spinnaamisessa

Kokoomusveteraanin mukaan viimeistään tämä vaalikausi on avannut silmät vihreistä.

Kokoomuksen kansanedustaja Ben Zyskowiczin mukaan hänen puolueensa ja vihreiden rajapinnassa on paljon äänestäjiä. He saattavat edustajan mukaan hyvinkin kannattaa kokoomuksen järkevää ja vastuullista talouspolitiikkaa, mutta samalla kokea, että vihreät ovat ympäristöasioissa heitä lähempänä.

– Vihreisiin on jo vuosia liittynyt heidän itsensä ylläpitämä myytti, että he ovat jollain tavoin muita puhtoisempia politiikassa. Eivät kähmi eivätkä tee lehmänkauppoja eivätkä poliittisia virkanimityksiä. Mutta viimeistään tämä vaalikausi on avannut kaikkien silmät: he ovat ottaneet paikkansa ykkösrivissä virkanimityksissä, Ben Zyskowicz sanoo.

Ben Zyskowiczia on haastateltu kansanedustaja Timo Heinosen (kok.) EduskuntaTV:ssa.

Zyskowicz mainitsee vihreistä esimerkkinä politiikan ”loiskiehunta-aiheet” kuten taksinkäytön.

– Vaikka vihreät ovat mielestäni tekopyhiä ja olevinaan muita parempia ihmisiä, niin poliitikkoja he ovat siinä missä muutkin.

Kokoomusedustaja muistuttaa ulkoministeri Pekka Haaviston siirtäneen erimielisen virkamiehen toiseen toimeen – ”oliko se kostoa vai mitä se oli” – vielä sen jälkeen, kun tehtävät jo oli viety häneltä.

– Kyllä sen myötä on tullut selväksi, että vihreät ovat mestareita vaihtoehtoisten totuuksien spinnaamisessa. Eli tällaisessa poliittisessa manipuloinnissa tuolla osiaalisessa mediassa, Zyskowicz kuvailee.

– Eli summa summarum: ihmisiä olemme kaikki, puolueita olemme kaikki. Vihreät jotka mielestään ovat parempia ihmisiä kuin muut ovat tekopyhiä. Eivät sen parempia eivätkä huonompiakaan, vaan joka porukassa meitä on joka lähtöön.