Ben Zyskowicz: Vihreät haluaa palkita lain rikkomisesta

Sisäministeriö ehdottaa 3 000 laittomasti Suomessa olevan turvapaikanhakijan laillistamista.

Tostaina valmistui sisäministeriön selvitys ja ehdotus siitä, miten 3 000 laittomasti Suomessa olevan turvapaikanhakijan status muutettaisiin kertaheitolla lailliseksi.

Kokoomuksen kansanedustaja Ben Zyskowicz arvostelee sisäministeri Krista Mikkosta (vihr.) siitä, että tämä asettui tukemaan ehdotusta. Mikkonen vetosi torstaina eduskunnan kyselytunnilla useaan otteeseen siihen, että kyseessä on Suomessa monta vuotta oleskelleet ihmiset, joita ei voida palauttaa. Tätä väitettä Zyskowicz ei niele.

– Miten niin ei voida? Kyse on ihmisistä, jotka eivät suostu palaamaan. Siis heidät voidaan palauttaa, jos he suostuvat palautukseen, kuten tuhannet heidän maanmiehensä, jos puhutaan esimerkiksi irakilaisista, ovat jo tehneet, Zyskowicz sanoo Verkkouutisten BenTV:ssä.

Zyskowicz toteaa, että päätös palkitsisi Suomen lain noudattamisesta kieltäytyvät kielteisen päätöksen saaneet turvapaikanhakijat. Tätä kokoomus ei hänen mukaansa hyväksy.

– He eivät ole suostuneet noudattamaan oikeuslaitoksen antamaa ratkaisua vaan uudelleen ja uudelleen hakevat turvapaikkaa. Jos me nyt heidän oleskelunsa laillistettaisiin tällaisella könttäratkaisulla, niin me palkitsisimme nämä turvapaikanhakijat jotka niskoittelevat ja jotka eivät suostu noudattamaan Suomen lakia, Zyskowicz sanoo.

Kansanedustaja katsoo, että sisäministeriön ehdotus sotii koko nykyistä turvapaikkaprosessia vastaan.

– Jos Suomeen saavat jäädä sekä ne, joilla on perusteet turvapaikalle, että ne, joilla ei ole siihen mitään perustetta, niin mihin me tarvitsemme koko turvapaikkaprosessia, jossa katsotaan, onko ihmisillä peruste saada Suomesta turvapaikka? Zyskowicz kysyy.

– Koko systeemihän perustuu siihen, että Suomi pakolaispolitiikassaan aivan oikein tarjoaa turvaa ja suojaa ihmisille, jotka sitä tarvitsevat esimerkiksi vainon vuoksi. Mutta systeemi perustuu myös siihen, että ne, joilla ei ole perustetta saada jäädä Suomeen, he palaavat lähtömaihinsa.

Zyskowiczin mukaan laittomasti maassa olevien statuksen muuttaminen laillisiksi toimisi merkittävänä vetovoimatekijänä niille ihmisille, joilla ei ole edellytystä saada turvapaikkaa. Samalla hän toteaa kannattavansa nykymallia, jonka mukaan erinomaisen hyvin kotoutuneille turvapaikanhakijoille voidaan myöntää oleskelulupa työnteon perusteella.

– Sanon vielä, että ymmärrän näitä ihmisiä enkä lainkaan kadehdi heitä, koska totta kai Suomessa elämä, yhdessä maailman parhaista maista, on aivan erilaista kuin elämä siellä vaikkapa Irakissa. Mutta tällainen menettely, mitä vihreät nyt ajavat, se vie pohjaa pois koko systeemistä, Zyskowicz päättää.