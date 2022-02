Ben Zyskowicz: Venäjän valheita on kutsuttava valheiksi – on aika uskoa silmiämme

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kansanedustajan mukaan lapsellinen suhtautuminen on nyt lopetettava.

Kokoomuksen kansanedustaja Ben Zyskowicz puhui eduskunnan täysistunnossa, jossa esillä oli pääministerin ilmoitus ulko- ja turvallisuuspoliittisesta tilanteesta.

– Meidän kaikkien Suomessa, Euroopassa, koko maailmassa on viimeistään nyt lopetettava toiveikas ja jopa naiivi suhtautuminen presidentti (Vladimir) Putinin johtamaan Venäjään. Ensinnäkin asioista on puhuttava niiden oikeilla nimillä, enkä nyt tarkoita valtiojohtoa ja diplomaatteja, joilla on luonnollisesti oma kielensä, Ben Zyskowicz aloitti.

– Putinia on kutsuttava Venäjän itsevaltiaaksi, etten sanoisi diktaattoriksi, riippumatta siitä, minkälaista tv-teatteria hän järjestää.

– Historiaa ja nykypäivää koskevia valheita on kutsuttava valheiksi, vaikka Putin ja Venäjä kuinka paljon niitä levittelevät.

Zyskowiczin mukaan ”kansainvälisten sopimusten häikäilemätön rikkominen ja tunkeutuminen toisen valtion alueelle on rikollista toimintaa riippumatta siitä, minkälaisilla itse luoduilla haamuvaltioilla, keksityillä turvallisuusuhilla tai niissä sijaitsevalla Mainilan kylällä naapurimaan suvereniteetin räikeää loukkaamista perustellaan ja peitellään”.

– Tiedämme mitä Putin on tähän saakka tehnyt ja mitä hän ajattelee esimerkiksi Ukrainan valtion oikeudesta olla olemassa itsenäisenä maana. Meidän on aika uskoa omia silmiämme, Zyskowicz sanoi.

Kansanedustaja totesi, ettei hän lainkaan ymmärrä ”takataskussa on lisää pakotteita -ajattelua”. Sillä on hänen mukaansa laajaa kannatusta eduskunnan istuntosalissakin.

– Mitä me lännessä odotamme? Eikä pakotteiden ensisijainen tarkoitus ole tässä tilanteessa yrittää estää Venäjän aggression jatkuminen eli avoin hyökkäyssota, inhimillisten kärsimysten lisääminen ja verenvuodatus?

– Kun tavoitteena tulee olla Venäjän hillitseminen tässä ja nyt, ei step-by-step -pakotepolitiikka ole nyt perusteltua. Vaan maailman tulisi alusta saakka ja välittömästi asettaa ennennäkemättömän tiukat ja maksimaaliset talouspakotteet.

Zyskowiczin mukaan samalla tulisi heti luoda lännen ilmasilta Ukrainaan tarvittavan kalustoavun antamiseksi.

– Parhaassa tapauksessa Ukraina pystyisi myös tältä kannalta nostamaan hinnan Putinin hyökkäyksen jatkumiselle liian korkeaksi.

Ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr.) kommentoi Ben Zyskowiczin puhetta.

– Valitettavasti on tilanne sellainen, että pelätään tietysti vielä laajempia sotilaallisia toimia. Ja EU:lla täytyy olla varastossa niitä keinoja, niitä uhkia, joita voidaan siinä tilanteessa käyttää. Tässä on erittäin hyvin toiminut myös kansainvälinen yhteistyö USA:n, Kanadan, Norjan, Japanin ja muiden kanssa. Tämä asteittain etenevä tapa on nyt se tapa, joka ollaan valittu, Pekka Haavisto sanoi.

Ulkoministeri totesi olevansa samaa mieltä keskustan Juha Sipilän kanssa, että Nord Stream 2 -ilmoitus eilisessä keskustelussa on ollut tähän mennessä merkittävin asia ”koska se vaikuttaa todella laajaan infrastruktuuriin”.