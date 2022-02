Ben Zyskowicz: Venäjän toiminta on suorastaan röyhkeää

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kokoomusedustajan mukaan propaganda muistuttaa Neuvostoliittoa vuonna 1939.

Kokoomuksen kansanedustaja Ben Zyskowicz pitää Venäjän levittämää sotapropagandaa suorastaan röyhkeänä.

– Venäjää muka uhataan sotilaallisesti. Kuka uhkaa? Ukrainako on hyökkäämässä sinne? Vai Norja, Suomi, Yhdysvallat, vaiko Nato? Kuka on hyökkäämässä Venäjälle ja uhkaamassa sen sotilaallista turvallisuutta? Tämä on aivan naurettava väite, ja ellei Venäjä olisi kiristänyt tilannetta näin vakavaksi, niin tälle voisi nauraakin, Zyskowicz kommentoi Verkkouutisten BenTV:ssä.

Suomen ulkoministeriö kertoi aikaisemmin tällä viikolla, että moni Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön Etyj:n jäsenmaista saivat Venäjältä kirjeen, jossa pyydettiin vastauksia sen turvallisuushuoliin. Myös Suomi sai kirjeen.

– Lukiessaan Etyj:in periaatteita Venäjä on löytänyt sieltä periaatteen, että mikään jäsenmaa ei voi vahvistaa omaa turvallisuuttaan muiden maiden turvallisuuden kustannuksella. Hyvä periaate. Mutta mikä maa tällä hetkellä Euroopassa pyrkii vahvistamaan omaa turvallisuuttaan toisen maan kustannuksella?, Zyskowicz kysyy.

– No, Venäjä Ukrainan kustannuksella. En ole huomannut, että mikään muu maa pyrkisi tällä hetkellä niin toimimaan – puhumattakaan, että olisi muodostamassa jotain uhkaa Venäjän turvallisuudelle.

Zyskowicz huomauttaa, että myös muille Etyj-yhteisön periaatteille on viitattu Venäjällä kintaalla.

– Ei [Venäjän ulkoministeri Sergei] Lavrovin silmään ole osunut se, että on sovittu, että jokainen maa itsenäisesti ja suvereenisti voi päättää liittoutumisestaan? Eikä hänen silmäänsä ole osunut se, ettei maiden rajoja voida muuttaa sotilaallisesti, kuten Venäjä tekee Krimin niemimaalla?, hän kysyy.

– Eikä Lavrovin silmään ole ilmeisesti osunut myöskään Etyj:in niin sanottu kolmas kori, eli ihmisoikeudet, joiden tulisi kuulua myös esimerkiksi [Venäjän oppositiojohtaja Aleksei] Navalnyille?

Kokoomusedustajan mukaan on muistettava, ettei kyse ole kuitenkaan uudesta toimintatavasta. Hän vertaa tilannetta Neuvostoliiton lavastamiin Mainilan laukauksiin ja niistä levitettyyn propagandaan vuonna 1939.

– Me suomalaiset muistamme hyvin, kuinka talvisodan alla marraskuussa vuonna 1939 Neuvostoliitto lavasti niin sanotut Mainilan laukaukset ja syytti Suomea provokaatiosta. Tästä se sai eräänlaisen tekosyyn talvisodan aloittamiselle, Zyskowicz kertaa.

– Jos me katsomme [Neuvostoliiton ex-ulkoministeri Vjatšeslav] Molotovin puheita ja Neuvostoliiton median kirjoittelua – siis johdon näkemyksiä mediasta aivan talvisodan alla – niin valitettavasti se, mitä silloin kuulimme Moskovasta ja mitä nyt kuulemme Venäjän johtajien puhuvan, ei ole kovin kaukana siitä, mitä Molotov ja kumppanit puhuivat Suomen uhasta, kokoomusedustaja sanoo.

– Koska Venäjä jatkaa uhitteluaan ja sodan uhkaa Euroopassa, on tästä asiasta edelleen puhuttava. Venäjän sotapropaganda on paitsi valheellista, suorastaan röyhkeää.