Ben Zyskowicz: Venäjä ei itsekään pidä sotaansa oikeutettuna

Kokoomusedustajan mukaan Venäjän toimet ovat sotalainsäädännön vastaisia.

Kokoomuksen kansanedustaja Ben Zyskowicz toteaa, että Venäjä ei itsekään vaikuta pitävän hyökkäyssotaansa Ukrainaan oikeutettuna.

– Jos Venäjän johto edes itse pitäisi oikeutettuna sitä mitä he tekevät, niin sitten kai he voisivat kertoa omalle kansalleen, että joo, me olemme siellä sodassa näillä ja näillä syillä, Zyskowicz ihmettelee Verkkouutisten BenTV:ssä.

– Mutta kun he eivät ilmeisesti itsekään pidä oikeutettuna sitä, mitä he tekevät, koska he eivät kerro, että he ovat siellä sotimassa vaan he kertovat, että siellä on tällainen sotilaallinen operaatio.

Kansanedustaja pitää Venäjän toimia järkyttävinä ja sotalainsäädännön vastaisina.

– Meinaa sanat loppua. Siviilejä pommitetaan, satoja kuolleita, satoja tuhansia naisia, lapsia ja vanhuksia on ajettu pakosalle. Sodan pelisäännöistä, joita semmoisiakin on kyllä olemassa, ei välitetä. Ydinvoimaloihin hyökätään, se on aivan hirveää, Zyskowicz sanoo.

Kokoomusedustaja toivoo, että valtiovalta organisoisi apua Ukrainan pakolaisille. Hän ehdottaa, että hallitus voisi vuokrata kuljetuskoneita, joilla kansalaisten aktiivisesti keräämää apua voitaisiin viedä Ukrainaan.

Zyskowicz ehdotti eduskunnan kyselytunnilla torstaina myös, että Suomi voisi lähettää Puolaan Ukrainan rajalle bussikolonnia, joilla pakolaisia voitaisiin tuoda Suomeen. Tähän hän ammentaa inspiraatiota Ruotsin operaatiosta vuodelta 1945, kun se evakuoi busseilla pakolaisia keskitysleireiltä.

– Naisia, lapsia, vanhuksia, jotka siellä palelevat, näkevät nälkää, kärsivät. Mielessä on niin sanottu valkoisten bussien operaatio, kuten keväällä 1945 Ruotsi organisoi valkoisia busseja pelastamaan tuhansia ihmisiä keskitysleireiltä, Zyskowicz ehdottaa.