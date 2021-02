Ben Zyskowicz: Vastuullinen hallitus ei toimisi näin

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kansanedustaja kehottaa luopumaan pysyvistä menolisäyksistä koronakriisin aiheuttaman velkaantumisen vuoksi.

Kokoomuksen kansanedustaja Ben Zyskowicz ihmettelee hallituksen intoa ajaa läpi omia hankkeitaan siitä huolimatta, että koronakriisi tulee maksamaan Suomelle ehkä kymmeniä miljardeja euroja.

– Ja ne rahat on pakko käyttää. Mutta onko hallituksen samaan aikaan pakko pitää kiinni vanhoista pinttymistään, joista hallitusohjelmaa tehtäessä on päätetty, Ben Zyskowicz kysyy Verkkouutisten BenTV:ssä.

Hänen mukaansa vastuullinen hallitus lykkäisi oppivelvollisuusiän pidentämistä koskevan hankkeen ja muut pysyvät menolisäykset valtion rajun velkaantumisen vuoksi.

Eduskunnan kyselytunnilla keskusteltiin torstaina muun muassa Coxasta ja Sydänsairaalasta, jotka ovat Tampereella toimivia julkisomisteisia sairaaloita.

– Kävi ilmi, että tämä hallituksen surkea sote-esitys on nykymuodossaan lakkauttamassa näiden toiminnan. No, Tampereelta on kansanedustaja Sanna Marin (sd.), joka sattuu olemaan myös pääministeri, Ben Zyskowicz sanoo.

– Ja nyt on niin, että kansanedustaja ja valtuutettu Sanna Marin ovat kyseenalaistaneet pääministeri Sanna Marinin esityksen tältä osin ja luvanneet siihen korjausta. Saa nähdä, kumpi Sanna Marin vetää pidemmän korren, Zyskowicz jatkaa.

Kansanedustaja pitää järjettömänä, että nykyisessä tilanteessa sote-uudistuksen kaltaista jättihanketta painetaan eteenpäin eduskunnassa. Sosiaali- ja terveysvaliokunnan sekä perustuslakivaliokunnan kaikki voimat tulisi hänen mukaansa keskittää koronakriisin hoitoon.

– Sote-uudistus on susi, se tuo lisää hallintoa, se ei päästä potilaita paremmin hoitoon, se ei tuo muuta kuin lisää turhaa byrokratiaa. Tätä me emme tarvitse, Zyskowicz kiteyttää.