Ben Zyskowicz: Vasemmistoliiton on helpompaa tehdä politiikkaa

Kokoomusedustajan mukaan vasemmistoliitto voi luvata hyvää ja se voidaan rahoittaa ottamalla lisää velkaa.

Eduskunnan budjettikeskustelussa kokoomuksen Ben Zyskowicz puhui puolueiden eroista.

– Myönnän, että on paljon helpompaa tehdä vasemmistoliiton politiikkaa, jossa voidaan luvata kaikkea hyvää ja se kaikki hyvä voidaan rahoittaa ottamalla lisää velkaa. Silloin kun menee hyvin, niin ehkä vähän vähemmän velkaa, ja sitten kun menee huonosti, niin vähän enemmän velkaa, Ben Zyskowicz arveli.

– Kokoomuslainen politiikka sen sijaan on vaikeata sen takia, että pitää tehdä vastuullista politiikkaa, pitää ajatella myös tulevaisuutta, ei voida kaikkea ottaa vain velaksi lastemme piikkiin.

Keskustelun oli aloittanut vasemmistoliiton Jussi Saramo. Monen muun hallituspuolueen edustajan tavoin hän toisti vaatimusta kokoomuksen ”leikkauslistasta, jota on kysytty jo kuukausikaupalla”.

– Teidän taikatemppupolitiikassa rahaa riittää kaikkialle, niin veronalennuksiin kuin palveluihin. Mahtaa olla raskasta olla oikeisto-oppositiossa, Jussi Saramo sanoi.

– Talouspolitiikka vasemmistolla toimii paljon paremmin kuin se oikeistolla toimi. Teiltä on viety kaikki eväät pois. Mutta koettakaa löytää logiikka ja johdonmukaisuus.

Samaa asiaa vaati SDP:n puheenjohtaja pääministeri Sanna Marin.

– Täällä on jälleen tullut hyvin ristiriitaista viestiä suhteessa tähän velkaantumiseen. Toisaalta kokoomus on täällä peräänkuuluttanut monta kertaa sitä, kuinka menoja pitää supistaa ja velkaantumista pitää saada hillittyä ja menokehys on miljardin liian suuri, mutta kun kokoomukselta on kysytty, että no, mistä te tuon miljardin ottaisitte, niin päinvastoin te pystytte luettelemaan vain kohteita, mihin tarvitaan lisää rahaa, Sanna Marin sanoi.

– No niin tekin, Ben Zyskowicz kommentoi salista.

Sanna Marin jatkoi:

– Olisi hyvä kuulla, me olemme keväästä asti odottaneet teiltä sitä rehellistä leikkauslistaa. Kun te haluatte miljardin pienemmän menokehyksen — miljardin pienemmän menokehyksen, niin kyllä teidän pitäisi pystyä myös osoittamaan se, mistä te tuon miljardin leikkaatte.

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo vastasi Marinille.

– Mitä tulee sitten tähän kokoomuksen vaihtoehtoon, niin, arvoisa pääministeri, te tiedätte varsin mainiosti, että parlamentarismiin kuuluu se, että oppositio tekee oman vaihtoehtobudjettinsa. Me olemme saaneet teidän esityksenne tällä viikolla — se jaettiin perjantaina, oli julkinen maanantaina. Me olemme alkaneet tutustua siihen, Petteri Orpo sanoi.

– Me teemme oman vastuullisen vaihtoehtomme, jossa otetaan vähemmän velkaa, jossa ihmiset saavat enemmän töitä ja jolla oikeasti turvataan kestävästi hyvinvointi. …siitä te saatte kyllä sitten vastauksia näihin, kun sen aika tulee. …Olkaa huoleti, me teemme tämän vaihtoehdon.

Orpon mukaan ”mekin haluaisimme keskittyä siihen, että on vielä enemmän työpaikkoja, vielä enemmän talouskasvua ja talouskasvua vielä vuonna 2023”.

– Eli meidän vastauksemme tulee lähtemään siitä, että tehdään työllisyystoimia, joilla saadaan useammille ihmisille töitä ja saadaan lisää tuloja. Sen lisäksi me tulemme tekemään listan, jossa julkisia menoja hillitään — ei seitsemää miljardia, vaan vähintään kehyksiin — ja lisäämme siis kestävää kasvua lisää tuovia toimia.