Ben Zyskowicz: Miksi keskusta on tällaisessa hallituksessa?

Kokoomuksen kansanedustajan mukaan keskustan piiristä on esitetty hyväkin arvio puolueen kannatuksesta.

Kokoomuksen veteraanikansanedustaja Ben Zyskowiczin mukaan uusimmasta Ylen kannatusmittauksesta löytyy yksi selvä tulos: molempien päähallituspuolueiden SDP:n ja keskustan kannatus on nousussa.

Zyskowicz kuitenkin huomauttaa, että molempien päähallituspuolueiden kannatus on yli kaksi prosenttiyksikköä alempi kuin mitä se oli vaaleissa.

– Se on outoa, koska hallitushan on tehnyt vain hyviä asioita, laittanut rahaa erilaisiin hyviin kohteisiin.

Kannatusongelmansa kanssa painii Zyskowiczin mukaan erityisesti keskusta, jossa on analysoitu luisuun johtaneita syitä ahkerasti. Zyskowiczin haravaan on tarttunut keskustan kansanedustajan Petri Honkosen arvio, jonka mukaan keskustan on vaikea selittää kannattajilleen, miksi he ovat punavihreässä hallituksessa.

– Varapuheenjohtaja Petri Honkonen on oikeassa…tästähän on kyse, eli vaikka olisi vähän vanhanaikaista sanoa, että Sanna Marinin halluts on sosialistihallitus, niin ainakin on oikein sanoa, että se on punavihreä vasemmistohallitus, ja kyllä porukat tuolla maakunnassa – keskustan kannattajat ja entiset kannattajat – aidosti kyselevät, että mitä keskusta sellaisessa hallituksessa tekee, Zyskowicz sanoo Verkkouutisten BenTV:ssä.

Kokoomusedustaja arvioi, että alkavana vuonna testautuu, aikooko keskusta vain luetella hyviä hallituksen tavoitteita julkisen talouden kestävyydestä ja velkaantumisen loppumisesta vai aikoo se todella vahtia, että hallitus panee toimeen niitä keinoja, joilla tavoitteisiin päästään.

– Nyt pitäisi todella tehdä niitä työllisyyttä parantavia ratkaisuja, jotka johtavat julkisen talouden tasapainoon vuonna 2023.