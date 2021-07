Ben Zyskowicz Tytti Yli-Viikarista: Posketonta, että tällaista esitetään

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kun eduskunta valvoo, kukaan ei valvo, kokoomusedustaja sanoo.

Kokoomuksen kansanedustaja Ben Zyskowiczin mukaan keskiviikkona irtisanotun Valtiontalouden tarkastusviraston pääjohtajan Tytti Yli-Viikarin tapaukseen liittyy mielenkiintoinen sivujuonne.

– Eduskunnan oikeusasiamiehelle kanneltiin siitä, että Yli-Viikari ja valtiontalouden tarkastusviraston silloinen hallintojohtaja olivat sopineet erään virkamiehen kanssa, että sinulle maksetaan kaksi vuotta palkkaa, ensin täyttä ja sitten puolikasta, mutta sinä et saa tehdä töitä. Oikeusasiamies selvitti, että onkohan tämä ihan lainmukaista, Zyskowicz sanoo Verkkouutisten BenTV:ssä.

– No, mitä nämä kaksi johtajaa vastasivat? Johtajat, jotka toimivat virastossa, jonka tehtävänä on selvittää käytetäänkö veronmaksajien rahoja laillisesti ja tarkoituksenmukaisesti: He sanoivat, että ei missään laissa sanota, että virkamiehen täytyy tehdä töitä, Zyskowicz sanoo.

– On aivan posketonta, että tällaista mennään esittämään.

Oikeusasiamies antoi virastolle huomautuksen lainvastaisesta menettelystä. Nyt poliisi tutkii, onko asiassa mahdollisesti syyllistytty virkarikokseen.

– Yli-Viikarin tapauksen villakoiran ydin on se, että kuka valvoo valvojaa? Tässä tapauksessa ei kukaan, Zyskowicz sanoo.

– Valitettavasti tämä on aika lailla yleistä nimenomaan niiden valtion laitosten osalta, jotka ovat eduskunnan alaisia. Ennen sanottiin, että kun eduskunta valvoo, kukaan ei valvo. Ja VTV:n lisäksi niitä on muun muassa kansaneläkelaitos, oikeusasiamiehen kanslia, Suomen pankki ja niin edelleen. Totta kai näissä virastoissa johtajat, työntekijät ja ammattiosastot pyrkivät mahdollisimman hyvin työehtoihin: lyhyisiin työaikoihin, parempaan palkkaan ja niin edelleen.

Zyskowiczin mukaan yleisesti valtionhallinnossa valtiovarainministeriö pyrkii huolehtimaan siitä, että virastoissa työsuhteen ehdot ovat veronmaksajien kannalta järkeviä.

– Mutta näissä eduskunnan alaisissa laitoksissa – voi voi. Historiasta muistan, kun esimerkiksi oikeusasiamiehen kansliassa tehtiin pokkana lyhyempää työaikaa. Siitä oli siellä sovittu. Täyttä palkkaa, mutta lyhyt päivä kesällä, jopa tämmöinen Mikki Hiiri -työaika. Ja Kelassa oli sovittu työntekijöiden kesken, että heille maksetaan loma-ajan ateriaetukorvaus, Zyskowicz päivittelee.

– Tällaista tapahtui eduskunnan alaisissa laitoksissa. Kun eduskunta valvoo, kukaan ei valvo. Toivottavasti tämä on historiaa.