Ben Zyskowicz: THL ja ministeriö antavat ristiriitaisia ohjeita

Kokoomuksen kansanedustaja on huolissaan hoitohenkilökunnan suojauksesta.

Kokoomuksen kansanedustaja Ben Zyskowicz kiittää Verkkouutisten BenTV:ssä hallitusta hyvistä päätöksistä, joita koronaepidemian hillitsemiseksi on tehty ja joihin kokoomus on ollut hallitusta kannustamassa ja yllyttämässä. Hän mainitsee päätöksen testaamisen lisäämisestä ja laajentamisesta ja pikavippifirmojen kuriin laittamisen.

Ben Zyskowiczin mukaan on kuitenkin myös huolenaiheita.

– THL ja sosiaali- ja terveysministeriö antavat ristiriitaisia ohjeita soteammattilaisille näiden kasvosuojainten käytöstä. Ja suuri huoli on niiden ja yleensäkin suojavarusteiden riittävyydestä ja saatavuudesta. Se vaatii todella hyvää koordinaatiota ja yhteistyötä eri hallinnonalojen kesken, hän toteaa.

Suojavarustetilanne on puhuttanut viime päivinä. Muun muassa SuPer on varoittanut, etteivät varusteet riitä. Käyttöön on myös tullut vanhentuneita varusteita. Kokoomuksen lääkärikansanedustaja Mia Laiho moitti keskiviikkona eduskunnassa suojavarustuksen ohjeita sekaviksi.

– Ja jos on ollut jotain ohjeita, niin varusteita ei ole ollut sellaista määrää, että niitä ohjeita olisi voitu kunnissa noudattaa, Laiho totesi.

Sosiaali‑ ja terveysministeriö antoi tiistaina ohjeet suojavarusteista kotihoitoon, joissa muun muassa sanotaan: suu-nenäsuojus tai huivi. Laiho piti käsittämättömänä sitä, että kotihoidon työntekijöiden pitäisi laittaa oma huivinsa suojaksi.

– Nämä ovat ihan käsittämättömiä ohjeita, eikä ole luottamusta herättävää sitä kohtaan, että varusteita oikeasti riittää, jos tässä vaiheessa ei varusteita ole kentällä, kun nämä varmuusvarastot on avattu, Laiho sanoi.

Simppeli asia

Ben Zyskowicz ottaa kantaa myös tasavallan presidentti Sauli Niinistön ja pääministeri Sanna Marinin (sd.) hallituksen väliseen kirjelmöintiin koronakriisiryhmän perustamisesta.

– Minusta asia on aika simppeli. Presidentti Niinistö oli ja on, kuten me kaikki muutkin, hyvin huolissaan maan tilanteesta tässä vaikeassa kriisissä. Hän esitti hallitukselle ajatuksen, että kriisin hoidon avuksi perustettaisiin tällainen operatiivinen ”nyrkki”, Zyskowicz summaa.

– Median mukaan pääministeri Marin torjui presidentin ehdotuksen, mutta presidentin kirjeen jälkeen hän kuitenkin kriisin hoidon avuksi perusti operatiivisen operaatiokeskuksen. Se ei varmaan kokoonpanoltaan ole juuri sellainen kuin mitä presidentti esitti. Päin vastoin Ylen toimittaja oli sitä mieltä, ettei se ole nyrkki vaan rukkanen. Mutta itse sanoisin Deng Xiaopingia lainaten, että ei sillä ole väliä, onko kissa musta vai valkoinen, kunhan se pyydystää hiiriä, hän jatkaa.