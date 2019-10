Ben Zyskowicz: Tekeekö SDP 0,7 hoitajamitoituksen viidellä miljoonalla?

Sosiaalidemokraattien mielestä on siirrytty tulevaisuusinvestointen aikaan.

Eduskunnan käsitellessä keskiviikkona valtion lisäbudjettia kokoomuksen Timo Heinonen totesi, että hoitoalan henkilöstömitoituksen pitäisi tulla voimaan aprillipäivänä huhtikuussa 2023 ja nykyinen vasemmistohallitus on varannut asialle budjettiin 70 miljoonaa euroa.

– Kun pitäisi varata 250 miljoonaa! Eli tässä tulemme siihen tilanteeseen, että meillä itse asiassa kunnat ovat tämän tyyppisen politiikan jälkeen entistä vaikeammassa tilanteessa, Timo Heinonen sanoi.

– Mitä he esittävät ensi vuodelle – kun jo tietynlaisia tiukennuksia ainakin (SDP:n) ministeri (Krista) Kiuru on puheissaan sanonut – vanhustenhoidon henkilöstötilanteeseen? No he esittävät lisäystä viisi miljoonaa euroa, Heinonen ihmetteli.

SDP:n Pia Viitanen sanoi kuntien aseman paranevan 1,1 miljardilla eurolla ensi vuonna.

– Onhan tässä nyt nähtävissä, niin kuntapuolella kuin muuallakin, että nyt ollaan siirrytty siitä oikeistolaisesta leikkauspolitiikasta politiikkaan, jossa satsataan koulutukseen, satsataan pienten ihmisten toimeentuloon ja tulevaisuusinvestointeihin, Pia Viitanen sanoi.

– Velanottopolitiikkaan, Timo Heinonen huusi väliin.

”Te varmasti ymmärrätte”

Kokoomuksen Ben Zyskowicz totesi, että ”edustaja (Pia) Viitanen ei näytä lainkaan ymmärtävän, mistä taloudessa on kyse”.

– Nykyinen hallitus pelaa valtavalla riskillä, kun se laittaa kiinni yli tuhat miljoonaa euroa, yli miljardin siis, pysyviin menoihin ilman että sillä on mitään tietoa näistä tuloista. Hallituksen omien puheiden mukaan tämän yli miljardin laittaminen kiinni tarkoittaa sitä, että jos käy ilmi, että sitten työllisyys ei kehitykään aiotulla tavalla ja se ei rahoitakaan näitä menolisäyksiä, sitten arvioidaan jo tehtyjä menolisäyksiä, Ben Zyskowicz perusteli.

– Niinköhän tulee käymään? Pääministeri (Antti) Rinne on sanonut, että ei niitä nyt ruveta avaamaan, keskustan edustajat ovat sanoneet, että ruvetaan avaamaan. Voisitteko, edustaja Viitanen, kertoa, kumpi on hallituksen tarkoitus?

Pia Viitanen totesi, että ”Ben Zyskowicz, te varmasti ymmärrätte taloutta”.

– Täällähän kyseltiin, että mikä linja on oikea. Senhän me tiedämme, että viime hallituksen linja oli leikkauslinja, Pia Viitanen sanoi.

– Jotta voisin arvioida tätä kysymystä, minä kyllä haluaisin tietää, mikä on kokoomuksen linja. Uskon, että Ben Zyskowicz tietää ja ymmärtää taloutta kovastikin. Mutta juuri siksi en voi ymmärtää, miksi kokoomus ei kerro, miten tämä yhtälö voisi olla mahdollinen: he samaan aikaan moittivat kovin sanoin, että nyt tehdään alijäämää ja varoittelevat, ja samaan aikaan he ovat esittäneet mittavia veronkevennyksiä.

– Veroja ei siis kokoomuksen mielestä nyt alenneta tarpeeksi. Se ei riitä, että pieni- ja keskituloinen palkansaaja saa veronkevennyksen. Viime viikolla autoverokin piti poistaa (kokoomuksen Timo) Heinosen mielestä, Viitanen jatkoi.

Lainvastaiseen tilaan

SDP:n ryhmäjohtaja Antti Lindtman kehotti kokoomuslaisia lukemaan hoitajamitoituksesta tehdyn ehdotuksen.

– Se tarkoittaa sitä, että ensi vuonna todella ne hoivayksiköt, joissa tällä hetkellä, sanotaan noin sata, alitetaan suositus, niin kerta kaikkiaan ne tulevat ensi vuonna, ensi vuonna lainvastaiseen tilaan. Tämä on hyvin selkeä asia, ja uskon, että lukemalla sen esityksen tämä selviää (kokoomuksen Timo) Heinosellekin, Antti Lindtman sanoi.

Ben Zyskowicz kehotti Lindtmania vastaamaan kysymykseen.

– Kun te olette maikkarissa sanonut, että ”ensi vuonna tässä maassa ei kerta kaikkiaan enää hyväksytä hoitajien alimitoitusta” ja niin edelleen, niin tällä viidellä miljoonallako se on tarkoitus hoitaa? Puhutteko 0,5:stä, vai puhutteko 0,7:stä? Te ette vastannut, nyt on tilaisuus vastata, Ben Zyskowicz pyysi.

– Mitä sitten tulee tähän kysymykseen, niin ne panostukset, joita hallitus osoittaa koulutukseen, varhaiskasvatukseen ja moneen muuhun hyvään tarkoitukseen, nehän ovat meidän mielestämme perusteltuja emmekä me ole niitä lainkaan vastustamassa tietystikään. Ongelmahan on se, että hallitus ei pysty näitä menolisäyksiä rahoittamaan. Se ei pysty niitä rahoittamaan, koska se ei ole valmis riittäviin toimiin työllisyyden parantamiseksi, tämä tulee selviämään koko Suomen kansalle viimeistään ensi keväänä.

– Kokoomus rahoittaisi nämä ajatukset, mitkä täällä tuotiin esiin, nimenomaan työllisyyden parantamisella, Zyskowicz jatkoi.

– Dynaamisilla vaikutuksilla?, Antti Lindtman kysyi.

– Ei kun työllisyyden parantamisella. Ei dynaamisilla, vaan työllisyyden parantamisella, Zyskowicz vastasi.