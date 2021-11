Ben Zyskowicz: Tätä kannattavat kaikki – miksei päästä eteenpäin?

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Ansiosidonnaisen työttömyysturvan ulottamista kaikille tuki kesällä jokainen puolue.

Eduskunnan täysistunnossa kokoomuksen kansanedustaja Ben Zyskowicz puhui työttömyysetuuksien rahoitusta käsittelevästä lainmuutoksesta.

– Meidän nykyjärjestelmässämme on sellainen huomattava valuvika, että ne suomalaiset, jotka kuuluvat työttömyyskassoihin, maksavat itse tästä ansiosidonnaisesta työttömyysturvastaan 5,5 prosenttia, Ben Zyskowicz aloitti.

– Se johtaa satojen eurojen parantumiseen heidän työttömyysturvassaan, kun he eivät enää ole peruspäivärahalla vaan ansiosidonnaisen piirissä. Mutta sen sijaan yli 90 prosenttia tästä parannuksesta rahoitetaan kaikkien suomalaisten rahoista työnantajien ja työntekijöiden maksujen kautta ja veronmaksajien maksujen kautta.

Hän mainitsi kokoomuksen esittävän tänään julkistamassaan vaihtoehtobudjetissa, että ansiosidonnainen työttömyysturva tulisi ulottaa kaikille työttömille.

– Tämä olisi ehdottomasti oikeudenmukainen järjestelmä, ja kun kokoomus sitä kesällä esitti, niin kaikki puolueet ilmoittautuivat tämän kannattajiksi. Ihmettelen, miksi tässä asiassa ei päästä eteenpäin. Me painamme päälle, että tällainen oikeudenmukainen korjaus meidän nykyiseen työttömyysturvajärjestelmäämme tehtäisiin, Zyskowicz sanoi.

Kokoomuksen Timo Heinosen mukaan nykyinen ansiosidonnainen työttömyysturva on erikoinen järjestelmä.

– Jokainen työntekijä sitä joutuu kustantamaan, mutta ainoastaan osa saa siitä sitten pahimmalla hetkellä eli työttömäksi jouduttuaan korvausta. Meidän mielestämme tämä korvaus kuuluisi kaikille työntekijöille, ja sen takia olemme ehdottaneet tämän ansiosidonnaisen työttömyysturvan laajentamista, Heinonen sanoi.

– Meillähän on työttömyys kehittynyt varsin hyvin tässä aivan viime aikoina — hallituksen vähäisistä toimista riippumatta — mutta ongelma on edelleen tämä pitkäaikaistyöttömyys. Siihen me olemme myös halunneet pureutua tässä vaihtoehdossamme, jossa esitämme 108 000 uuden työpaikan synnyttämistä maahan.

Hallituspuolue keskustan Petri Honkonen totesi, että kokoomuksen vaihtoehtobudjettiin täytyy todellakin tutustua – ”sivistyminen on aina paikallaan”.

– Totean vain ansiosidonnaisesta työttömyysturvajärjestelmästä sen, että pitää paikkansa, että se on syntynyt kovin erilaiseen maailmanaikaan, kun suomalaisen yhteiskunnan työntekijä- ja ansiorakenne oli kovin erilainen, Petri Honkonen sanoi.

– Keskustahan on kannattanut yleisturvamallia jo aikanaan työreformista alkaen, 90-luvun lopusta, mutta pidän tätä kuitenkin sikäli isona uudistuksena, että se olisi parempi hallitusohjelman tasoisena uudistuksena, siinä sovittavana uudistuksena, viedä eteenpäin.