Ben Zyskowicz: Tätä diktaattorit odottavat – nyt on herkkä paikka

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kokoomusedustaja ei yllättynyt Washingtonin mellakoista.

Kokoomuksen kansanedustaja Ben Zyskowiczin mukaan levottomuudet Yhdysvalloissa eivät tulleet yllätyksenä.

– Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on neljä vuotta jatkuvasti valehdellut, haukkunut mediaa ja muita demokraattisia instituutioita sekä nimitellyt vastuullisia poliitikkoja kansanvihollisiksi. Kaiken tämän jälkeen ei ole ihme, että hänen Washingtoniin kutsuma väkijoukko rynni kongressitaloon ja valtasi sen, Zyskowicz sanoo Verkkouutisten BenTV:n uusimmassa jaksossa.

Kokoomusedustaja tuomitsee mellakat ja niitä lietsoneen presidentin.

– Kun moitin Donald Trumpia aika tylysti tässä jokin aika sitten BenTV:ssäkin, niin sain todella kielteistä palautetta. Olisi ehkä pitänyt moittia vielä tylymmin, Zyskowicz sanoo.

Hän myös ihmettelee, miten helposti väkijoukko pääsi tunkeutumaan kongressitaloon.

– Siinä on tutkimuskomissiolle selvittämistä.

Kongressitalon valtaajista on kerrottu medioissa, että joukossa oli paljon erilaisiin salaliittoteorioihin uskovia Trumpin äärikannattajia.

Zyskowicz pohtii videolla, kuinka salaliittoihin perustuvaa ääriajattelua ja niiden aiheuttamia levottomuuksia saadaan tulevaisuudessa hillittyä.

– Panostaminen koulutukseen, ihmisten yleisen koulutustason nostamiseen, yhteiskunnan osallistamiseen. Kaikki tämä on kohdallaan, hän toteaa.

Kokoomusedustaja pitää ”erityisen herkkänä kysymyksen” sitä, mitä länsimaissa voidaan tehdä internetissä ja sosiaalisessa leviäville valheille ja niihin perustuvalle kiihottamiselle.

Julkisessa keskustelussa on toisinaan vaadittu jopa verkon ja sosiaalisen median nykyistä tiukempaa kontrollia.

– Kaikki ne diktaattorit ja autoritaariset johtajat Venäjältä Kiinaan, Saudi-Arabiasta Iraniin ja Kuubasta Venezuelaan, jotka jo nyt taputtivat karvaisia käsiään tälle kongressin tapahtumalle, olisivat riemuissaan. Se legitioimisi sen, että he ovat lähteneet omissa autoritaarisissa maissaan kontrolloimaan sosiaalista mediaa, Zyskowicz sanoo.

Hänen mukaansa ”jotain pitäisi tehdä” kuitenkin myös valheiden levittämiselle ja kiihottamiselle. Näin on tehty verkon ulkopuolisessa maailmassa.

– Kannatamme sananvapautta, mutta jos haukut toista ihmistä varkaaksi niin saat rangaistuksen kunnianloukkauksesta. Jos yllytät toista ihmistä surmaamaan toisen, saat yllytyksestä tuomion. Suomessa jotkut ovat jopa sitä mieltä, että jos siteeraat vääriä kohtia raamatusta, joudut siitäkin tuomiolle, Zyskowicz toteaa.

– Jos kiihotat ja valehtelet ja sen seurauksena ihmiset ryntäävät Saksan valtiopäiville, USA:n kongressiin tai johonkin pitseriaan, missä he luulevat kellarissa pidettävän pedofiilien uhreja, niin kaikki tämä on ilmeisesti täysin sallittua. Jotain tässä on mätää.