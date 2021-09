Ben Zyskowicz: Tässä Sanna Marinin hallitus on ylivertainen

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kokoomuksen kansanedustaja ennakoi, että tieteen leikkaukset perutaan ja työllisyystoimet jäävät paitsioon budjettiriihessä.

Kokoomuksen kansanedustaja Ben Zyskowicz antaa ennusteen, miten ensi viikon bujettiriihessä käy.

– Vihreät ovat aidosti voittajia, koska he ovat onnistuneet saamaan esiin, että he haluavat ilmastotoimia. No, totta kai niitä haluavat kaikki. Zyskowocz sanoo Verkkouutisten BenTV:ssä.

Hän ennustaa, että osa ilmastotoimista tulee ratkaisuja ja osa pannaan työryhmiin.

Tieteestä ja poliisin määrärahoista Zyskowicz ennustaa seuraavaa.

– Tiedeleikkaukset perutaan ja poliisien määrärahaleikkaukset perutaan tai ainakin leikkauksia perutaan.

Hyviksi uutisiksi Zyskowicz laskee myös sen, että talous kasvaa maailmantalouden imussa.

– Tämä johtaa siihen, että verotulot kasvavat ja sosiaaliturvamenot pienenevat, eli vaikka hallitus tulee budjettiriihessä lisäämään menoja, niin velka, näin ennakoin, ei tule kasvamaan siitä, mitä valtiovarainministeri ehdottaa.

Zyskowicz toisaalta uskoo, ettei hallitus kykene täyttämään lupaustaan siitä, että se päättää sellaisista työllisyystoimista, jotka vahvistaisivat julkista taloutta 110 miljoonalla eurolla.

– Siinä tämä hallitus on ylivertainen, että se on mestari lisäämään valtion menoja. Zyskowicz päättää.

Yhteiskunnan avaamisesssa koronan jälkeen hallitus on zyskowiczin mielestä epäonnistunut. Hän muistuttaa, että kahden metrin turvavälin poisto olisi voitu tehdä nopeasti, koska eduskunnan voi kutsua päivän varoitusajalla koolle.

Kokoomus aikoo Zyskowiczin mukaan varmistaa, että tartuntatautilakiin tehdään tarvittavat muutokset ensi viikolla.

– Jotta tämä (turvavälin poisto) toteutuisi, niin kokoomuksen eduskuntaryhmä tulee tiistaina jättämään aloitteen tartuntautilain 58 d- pykälän kumoamisesta.