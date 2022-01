Ben Zyskowicz: Tämä Sanna Marinin kannattaisi jo uskoa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kokoomusedustaja torjuu pääministerin leikkausväitteet.

Pääministeri Sanna Marin on väärässä väittäessään, että kokoomus olisi säästämässä sosiaali- ja terveyspalveluista. Näin sanoo kokoomuksen kansanedustaja Ben Zyskowicz Verkkouutisten BenTV:ssä.

Pääministerin kannattaa Zyskowiczin mukaan jo uskoa, ettei kokoomus ole leikkaamassa palveluista.

– Olen nähnyt, kuinka kahdessa eri tentissä SDP:n puheenjohtaja Marin on Petteri Orpolle antanut ymmärtää, että kokoomus muka on säästämässä miljardeja sotepalveluista, Ben Zyskowicz kertoo.

– Puheenjohtaja Marin, kokoomus on säästämässä varjobudjetissaan sosiaalipalveluista nolla euroa. Kokoomus on säästämässä terveyspalveluista nolla euroa. Kokoomus on säästämässä pelastuspalveluista nolla euroa, kansanedustaja listaa.

Kokoomus on varjobudjetissaan esittänyt hänen mukaansa suuria panostuksia esimerkiksi vanhustenhoitoon, terapiatakuuseen ja koulutukseen.

– Olemme säästämässä tulonsiirroista, kuten ansiosidonnaisesta työttömyysturvasta tai esimerkiksi asumistuesta.

– Emme ole säästämässä sosiaali- ja terveyspalveluista emmekä muista palveluista. Tämä kannattaisi jo vähitellen uskoa, Zyskowicz sanoo.

Zyskowiczin mukaan kokoomukselle ei ole itseisarvo, että yksityinen sektori on mukana tuottamassa palveluita. Puolueen lähtökohtana on, että mikäli julkinen sektori pysty hoitotakuuajassa tuottamaan palveluja, pitäisi asiakkaalle antaa mahdollisuus hankkia palvelun yksityiseltä palvelusetelillä, kokoomusedustaja kertoo.

– Jos samaa laatua saa vähemmällä rahalla, tai samalla rahalla saa parempaa laatua, hankkimalla se yksityiseltä tai kolmannelta sektorilta, niin sehän olisi järkevää.