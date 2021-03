Ben Zyskowicz: Tämä saa Annika Saarikon kiemurtelemaan

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kansanedustajan mukaan rokotusjärjestyksen muuttaminen on keskustalle vaikeaa.

Kokoomuksen kansanedustaja Ben Zyskowicz ihmettelee sitä, että keskustan puheenjohtaja Annika Saarikko ei pysty vastaamaan kysymykseen, onko hallitus sopinut koronarokotusten kohdistamisesta pahimmille epidemia-alueille.

Se tarkoittaisi sitä, että ikääntyneiden ja riskiryhmien jälkeen rokotuksia painotettaisiin käytännössä pääkaupunkiseudulle ja Turun alueelle. Asiaa on pidetty keskustalle vaikeana.

– Kun tätä on kysytty ministeri Saarikolta, hän on kiemmurrellut kuin mato koukussa, Zyskowicz sanoo Verkkouutisten BenTV:n uusimmassa jaksossa.

– Esimerkiksi eduskunnan kyselytunnilla Saarikko ei pystynyt sanomaan, onko asiasta sovittu. Hän ei myöskään pystynyt sanomaan, ettei ole sovittu. Hän sanoi, että hallituksen pöydällä ei ole tällaista esitystä. No, senhän me jokainen tiedämme.

Kokoomusedustaja toteaa, että esitys on eri asia kuin asiasta sopiminen.

– Oleellista on se, että onko rokotusjärjestyksen muuttamisesta sovittu.

Rokotusjärjestyksen muuttamisen ovat vahvistaneet pääministeri Sanna Marinin (sd.) lisäksi esimerkiksi vihreiden eduskuntaryhmän puheenjohtaja Emma Kari sekä ruotsalaisen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Anders Adlercreutz.

– Olemme myös sopineet RKP:n ja vihreiden esityksestä, että rokotuksia kohdistetaan suositusten mukaisesti pandemian pahimmin runtelemille alueille, Adlercreutz kirjoitti Twitterissä.

Hallituksesta on kerrottu, että asiaa valmistellaan sosiaali- ja terveysministeriön johdolla.

Zyskowicz kehottaakin Saarikkoa tunnustamaan asian oikean laidan.

– Tämä on teille kepulle vaikea asia, mutta eikö olisi rehellistä ja totuudellista kertoa, että näin on sovittu ja et enää kiemurtelisi tämän asian kanssa, hän toteaa.

Kokoomusedustajan mukaan rokotusjärjestyksen muuttaminen kuulostaa järkevältä, mutta hän ei ota asiaan varsinaisesti kantaa.

– Olen ajatellut, että tässä asiassa luotan asiantuntijaviranomaisten kantoihin.

8/x — Anders Adlercreutz (@adleande) March 24, 2021