Ben Zyskowicz: Tämä puri vaaleissa – ja tämän vuoksi vihreät hävisivät

Kansanedustaja kiteytti kokoomuksen viestin sisällön.

Kokoomuksen kansanedustaja Ben Zyskowicz väänsi tiistaina eduskunnassa rautalangasta, mistä kuntavaalien tulos hänen mielestään johtui. Täysistunnossa käsiteltiin valtion lisäbudjettia.

Ben Zyskowicz aloitti toteamalla kaikkien hallituspuolueiden puheenjohtajien kertoneen vaalikeskusteluissa, miten hallitus on panostanut lukemattomiin hyviin tarkoituksiin.

– Miksi kokoomus sitten kuitenkin voitti, vaikka näin kovasti on panostettu? Itse uskon, että kokoomuksen viesti siitä, että ei voida jatkuvasti vain panostaa lisää rahaa erilaisiin hyviin asioihin ja rahoittaa sitä lisävelalla tai veronkiristyksillä, kokoomuksen viesti siitä, että tämä tie on nopeasti kuljettu loppuun, meni perille, Ben Zyskowicz sanoi.

– Kansalaiset ymmärsivät, että kakkua on myös kasvatettava lisää, jotta sitä voidaan jakaa lisää. Sitä ei voida loputtomasti jakaa lisää velanotolla ja veronkiristyksillä. Tämä oli mielestäni kokoomuksen voiton avain.

Keskustan kohdalla hänen mukaansa ongelma on vain se, että samanhenkiset puheet ovat toistaiseksi näkyneet vain puheissa, ei teoissa.

Zyskowicz kysyi, miksi nyt paljon keskustelua tappionsa syistä käyneet vihreät hävisivät vaalit.

Hän ei sanojensa mukaan voi olla kiinnittämättä huomiota yhteen asiaan: vihreiden koulutuspetokseen.

– Viime eduskuntavaalien alla vihreät tekivät erittäin räikeästi politiikkaa edellisen hallituksen koulutussäästöillä. Totta kai ne olivat huonoa politiikkaa, ei siitä ole kyse, mutta valtiontaloutta oli pakko pyrkiä tasapainottamaan, ja hallitusneuvotteluissa päädyttiin myös näihin koulutussäästöihin, ja ne eivät siis olleet, toisin kuin mielellään annetaan ymmärtää, pelkästään kokoomuslaisen opetusministerin vika, Zyskowicz totesi.

– Vihreät sanoivat viime vaalikauden kampanjassaan, että heidän ehtonaan hallitukseen osallistumiselle on kaikkien (Juha) Sipilän hallitusten koulutussäästöjen peruminen. He kävivät erittäin rajusti, kuten totesin, tehtyjen koulusäästöjen kimppuun, ja se on täysin ymmärrettävää, ja se ymmärtääkseni myös toimi heidän hyväkseen vaaleissa.

– No, mitä sitten koulutusleikkauksille on tehty?, Zyskowicz kysyi nykyisestä punavihreästä hallituksesta.

Hän siteerasi Helsingin Sanomista tohtori Janne Saarikiveä. Tämä totesi, että ”koulutuksen kunniaa ei ole palautettu. Tieteestä, kuten kulttuurista, ei näytä välittävän vasemmisto sen enempää kuin oikeistokaan. Ikävä, kovin ikävä juttu”. Zyskowicz uskoi tohtorin tarkoittaneen vasemmistolla myös vihreitä.

– Nyt kun puhutaan taloudesta, niin kyllä hallitus on jotakin päättänyt säästää. Se on päättänyt säästää tieteeltä 35 miljoonaa euroa vuodessa, että sellainen arvovalinta.