Ben Zyskowicz: Tämä on perusongelma ja tausta jättipalkoissa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Eduskunnassa ollaan yhtä mieltä Postin johdon ylisuurista palkoista.

Eduskunnan syysistuntokauden ensimmäistä kyselytuntia laimensivat pääministeri Antti Rinteen (sd.) ja kokoomuksen puheenjohtajan Petteri Orpon poissaolot. Perussuomalaisten Jussi Halla-aho kysyi Postin palkoista, joita on uhattu leikata jopa 30 prosenttia.

– Voidaan perustellusti kysyä, onko omistajan eli valtion kokonaisedun mukaista, että ihmiset eivät saa työstään palkkaa jolla tulee toimeen, vaan joutuvat turvautumaan tulonsiirtoihin, jotka rahoitetaan julkisesta kassasta, Jussi Halla-aho sanoi.

Kokoomuksen Arto Satosen mukaan kaikki eduskunnassa ymmärtävät Postin vaikean tilanteen ja uudenlaisten toimintatapojen miettimisen.

– Mutta sitten kun tullaan siihen kysymykseen… että kun Postin johdon pitää saada oma henkilökuntansa sitoutumaan uuteen muutokseen, ja taistelemaan niistä työpaikoista, niin siinä yhteydessä omia palkkoja nostetaan erittäin jyrkästi. Voiko se olla näin? Eikö pitäisi olla niin, että juuri silloin kun yritys on vaikeuksissa näytetään itse esimerkkiä ja ollaan valmiita pudottamaan niitä omia palkkoja, Arto Satonen kauhisteli Postin palkkauutisia.

– Jotta kaikki saadaan mukaan, niin silloin kaikki antavat omistaan, kun taistellaan omien työpaikkojen puolesta.

SDP:n Jukka Gustafsson huusi välihuutona ”tee rvetuloa demarien leiriin, täällä on paikka”.

Kunta- ja omistajaohjausministeri Sirpa Paatero (sd.) vastasi Arto Satoselle, että ”tästä ei voi mitenkään olla enempää tai vähempää samaa mieltä”

– Nämä ohjelmat joilla niitä (johdon) palkkioita on maksettu, on tehty aika pitkällä ajalla. Kuitenkin näissä kaikissa ohjelmissa pitää olla lause, että vuosittain yhtiön hallitus voi arvioida minkä verran niitä toteutetaan maksuun. Tämä arvio on se, joka tässä olisi voinut olla paremmin harkittua, Sirpa Paatero sanoi.

PS:n Arja Juvosen mukaan ”moraalikato on jonkunlainen, kun puhumme tällaisista palkkioista ja sellaisia maksetaan”.

Kokoomuksen Ben Zyskowicz sanoi Postin ylimmän johdon palkkion herättäneen täysin aiheesta tyrmistystä. Pääministerin palkka ylitetään moninkertaisesti Postissa, Veikkauksessa, Alkossa.

– Onko se viinan myyminen suomalaisille todellakin niin paljon vaikeampaa kuin tämän maan johtaminen?, Zyskowicz ihmetteli.

Zyskowiczin mukaan perusongelma koskee muitakin kuin valtionyhtiöitä. Se on se, että ylimmän johdon palkkioista ja kannustimista päättävät muut nykyiset ja entiset yritysjohtajat, jotka istuvat hallituksissa.

– Heillä on kaikilla yhteinen intressi, että kannustimet olisivat anteliaita. Tämä edellyttää omistajilta ryhdistäytymistä ja sen katsomista, että pysytään järkevyydessä ja tolkussa.