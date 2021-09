Ben Zyskowicz: Tämä on hallituksen surkein epäonnistuminen koronassa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kansanedustajan mukaan keväällä passi torjuttiin typerillä argumenteilla.

Eduskunnassa keskusteltiin torstaina hallituksen koronapassiesityksestä. Kokoomuksen Ben Zyskowiczin mukaan hallituksella on monia onnistumisia epidemian torjunnassa.

– Mutta viivyttely tämän koronapassin toteuttamisessa on tämän hallituksen ilmeisesti surkein epäonnistuminen koronatoimissa. (salista huudettiin: Täydellinen!) Kun keväällä kulttuuri-, tapahtuma-ala, urheilu – kaikki nämä tarvitsivat toimintaansa tällaista passia, niin silloin hallituksessa torjuttiin tämä passi typerillä poliittisilla ja oikeudellisilla argumenteilla, Ben Zyskowicz sanoi.

Zyskowiczin mukaan SDP:n edustaja Matias Mäkynen antoi niistä näyttöä tuoreeltaan.

– Nyt kun kaikki toivomme, että passia ei tarvita, nyt te sitä esitätte. Mutta parempi tässä vaiheessa edes, koska tätä kuitenkin saatetaan tarvita, Zyskowicz jatkoi.

Matias Mäkysen mukaan keväällä ilmeisesti ministeriöissä arvioitiin tautitilanteen helpottavan, eikä tehty esitystä. Tänä syksynä niin on kuitenkin ”onneksi” tehty.

– Nyt pystymme ottamaan myös perustuslain puitteissa, jotka edustaja Zyskowicz erittäin hyvin tuntee, tämän passin käyttöön, Matias Mäkynen sanoi.

Kokoomuksen Timo Heinonen muistutti kokoomuksen esittäneen huhtikuussa nyt esitettävän kaltaista koronapassia. Tuolloin perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd.) A-studiossa totesi, että koronapassi on ”yhteiskunnan sulkemisväline”.

– No, nyt tämä on iso epäonnistuminen. Puoli vuotta myöhemmin te tuotte tämän. Ja eilen te pahoittelitte tiedotustilaisuudessa, että se viivästyi kaksi tuntia. Olisitte, arvoisa ministeri pahoitelleet sitä, että tämä on puoli vuotta myöhässä, Timo Heinonen sanoi.

– Menetettiin koko kesä, kesän tapahtumat, konsertit, teatterit, isoilta osin. …Tuntuu siltä että te arvoisat keskustalaiset olette kovia vain puheissa, ja täällä salissa. Ja jälleen valiokuntakäsittelyssä te hyväksytte sen, mitä ministeri Kiuru esittää.

Hallituspuolue keskustan kansanedustaja Joonas Könttä yllätti myöntämällä hallituksellekin olevan paikallaan todeta, ettei kaikissa asioissa ole onnistuttu.

– Minusta oppositio, kulttuuri-, tapahtuma-, ravintola-ala oli oikeassa siinä, että koronapassin olisi voinut hieman nopeammin saada käyttöön, Joonas Könttä sanoi.

– Eikä se ole synti hallituksen edustajalle myöntää, että hyviä ideoita voi olla myös oppositiossa.

Ministeri Krista Kiuru vastasi kokoomuksen Timo Heinoselle, että on syytä olla valppaana siitä, minkälaisia koronapasseja on suunniteltu.

Kiurun mukaan passi voi olla joko terveyspassi eli rajoituspassi – tai rajoituksesta vapautumisen passi. Jälkimmäinen on hänen mukaansa se toimintalinja, jolla on valittu mentäväksi.

Timo Heinonen vastasi ministerille.

– Ministeri Kiuru. Kokoomus esitti tismalleen samanlaista koronapassia huhtikuussa 2021. Vajaa puoli vuotta aiemmin ryhmämme puheenjohtaja Kai Mykkänen kävi vielä laajasti läpi, miten sillä olisi voitu tämä mennyt kesä tapahtumien osalta pelastaa, Timo Heinonen sanoi.

– Aika moni ravintola olisi selvinnyt kesästä huomattavasti paremmin, jos heillä olisi ollut tämä kortti käytössä – yhteiskunnan avaamiskortti.