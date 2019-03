Ben Zyskowicz: Tämä Antti Rinteen puhe pelottaa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kokoomuksen kansanedustajan mukaan SDP:n puheenjohtaja Antti Rinteen linja merkitsee lisää veroja ja velkaa.

Kokoomuksen kansanedustaja Ben Zyskowicz kuvaa SDP:n puheenjohtaja Antti Rinteen medialle antamia lausuntoja ”pelottaviksi”.

– Hän (Rinne) sanoi, että hän ei meinaa enää kuunnella talouden asiantuntijoita, jotka sanovat, ettei ole varaa johonkin. ”Kyllä sitä varaa on”, kaikkiin heidän lupauksiin varaa on, Zyskowicz päivittelee Verkkouutisten BenTV:ssä.

Antti Rinne on antanut tällä viikolla ennen töihinpaluutaan haastatteluja esimerkiksi Helsingin Sanomille ja Talouselämälle. Niissä Rinne on muun muassa esittänyt verojen lisäämistä SDP:n vaalilupausten kattamiseksi. Rinne luetteli HS:n haastattelussa pitkän listan satsauksia, joihin ”meillä on varaa”.

– En hyväksy enää sellaista ajattelua, että kamreeri tulee ja sanoo, mihin rahat riittävät, eikä ole muuta vaihtoehtoa kuin leikata, Rinne myös totesi.

Ben Zyskowicz varoittaa linjan seurauksista.

– Noh, se tarkoittaa sitä, että kiristetään verotusta, joka on myrkkyä tietysti työllisyydelle ja kasvulle. Ja otetaan lisää velkaa, joka on sitä, että laitetaan kädet syvälle lastemme ja lastenlastemme taskuihin, hän toteaa.

Kokoomus on esittänyt puolestaan ansiotulojen verotuksen keventämistä koko ensi vaalikauden aikana miljardilla eurolla. Se kohdistuisi kaikkiin palkansaajiin ja myös eläkeläisiin. Veronkevennykset katettaisiin kiristämällä haittojen, päästöjen ja kulutuksen verotusta. Tällaisista toimenpiteistä mainitaan puolueen vaaliohjelmassa esimerkkeinä fossiilisten polttoaineiden energiaveropalautuksen asteittainen poisto, tupakkaveron kiristys ja kaivosten louhintavero.

– Vastuullisuutemme näkyy siinä, että emme tarjoa tätä tällaisena yleisenä verotason laskuna vaan olemme valmiita siirtämään painopistettä työnteon verottamisesta kulutuksen ja haittojen verottamiseen, Ben Zyskowicz toteaa.

Lisää rahaa kokoomus esittää hänen mukaansa muun muassa tutkimukseen, varhaiskasvatukseen ja poliisille.

– Mutta nämäkin rahoitamme budjetin sisällä.

