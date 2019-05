Ben Zyskowicz: Syntymässä on Antti Rinteen lobbarihallitus

Kokoomusedustajan mukaan hallitustunnustelijan lupaus ei pitänyt.

Eduskunnan lyhyessä perjantai-istunnossa ehdittiin käyttää muutamia puheenvuoroja uutisista, jotka kertovat lobbareista kansanrintamahallituksen neuvotteluissa.

Kokoomuksen Ben Zyskowiczin mukaan jokainen itsenäinen järjestö saa käyttää rahojaan haluamallaan tavalla. Hänen mukaansa ammattiliittojen antamassa vaalituessa on kuitenkin ongelma: siihen osallistuu jokainen suomalainen.

– Onko oikein, että verovähennysoikeuden kautta kaikki suomalaiset käytännössä joutuvat osallistumaan ammattiliittojen antamaan vaalitukeen, Ben Zyskowicz kysyi.

Hän kiisti väittävänsä, että ammattiliittojen ja niiden keskusjärjestöjen antama vaalituki olisi suoraan yhteydessä siihen, että ”tällä hetkellä Säätytalon hallitusneuvotteluiden pöydissä istuu neuvottelijoina useita ammattiliittojen virkailijoita”.

– Edustaja (Sdp:n Jukka) Gustafsson sanoi, että he ovat hyviä ihmisiä. Olen täysin samaa mieltä. He ovat hyviä ja asiantuntevia ihmisiä, jotka tekevät täysin kunniallista työtä toimiessaan asiantuntijoina. Mutta onhan se aivan käsittämätöntä, että kun tähän asti on paheksuttu että Säätytalon käytävillä on lobbareita, niin nyt ne lobbarit on kutsuttu neuvottelupöytiin, Ben Zyskowicz sanoi.

– On syntymässä Antti Rinteen lobbarihallitus. Onhan tämä täysin käsittämätöntä!

– No no no no no. Onko siellä kaksi tai kolme (lobbaria)?, Jukka Gustafsson huusi väliin.

– On siellä paljon enemmän. Ja taitaa olla ensimmäinen kerta Suomen historiassa, jolloin varsinaisten lobbaustoimistojen, viestintätoimistojen palkkalistoilla olevia ihmisiä on neuvottelemassa Suomelle hallitusohjelmaa, Zyskowicz vastasi.

– Eikä tästä ole kuin päivä tai kaksi, kun hallitustunnustelija Antti Rinne sanoi että lobbarit pidetään ulkopuolella ja heidät kutsutaan tarvittaessa asiantuntijoiksi. Täysin toisin kävi.

Lobbareilla ei ole vapaata pääsyä Säätytalolle hallitusneuvotteluihin, sanoi hallitustunnustelija Rinne tiedotustilaisuudessa torstaina…🤔 pic.twitter.com/FCrCY3qGgj — Sinuhe Wallinheimo (@swheimo) May 10, 2019