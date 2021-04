Ben Zyskowicz: Suomi on yhdenvertaisuuden ”paratiisi”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kokoomuksen kansanedustajan mukaan yhdenvertaisuutta tulkitaan Suomessa liian kireällä tavalla.

Kokoomuksen kansanedustaja ja entinen perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja Ben Zyskowicz ihmettelee Suomen ylikireää perustuslain tulikintaa yhdenvertaisuudesta.

Verkkouutisten BenTV:ssä hän huomauttaa, että Ruotsissa koronatodistusta ollaan viemässä eteenpäin, kun Suomessa vielä pähkäillään, olisiko todistus mahdollisesti ongelma yhdenvertaisuuden näkökulmasta.

Zyskowicz huomauttaa, että perustuslain yhdenvertaisuuus on aina tulkintaa ja lähes kaikesta voidaan tehdä ongelma.

– Kaikessa voi halutessaan nähdä yhdenvertaisuusongelmia. Miten on esimerkiksi yhdenvetaista se, että meilä on yksi kapakka tässä ja kahden kilometrin päässä on toinen kapakka ja välissä sattuu menemään maakunnan raja, niin tämä saa pitää kapakan auki ja tämä kiinni. Onko niin, että se virus tosiaan pysähtyy siinä maakunnan rajalla eikä mene sinne toiselle puolelle. Eli: halutessaan kaikessa voi nähdä yhdenvertaisuusongelman.

Zyskowicz korostaa, että perustuslaki kieltää asettamasta ihmisiä eriarvoiseen asemaan ilman hyväksyttävää perustetta. Terveysturvallisuus on hänestä tällainen peruste ja näin ollen koronatodistus on aivan hyväksyttävä tapa avata yhteiskuntaa.

Zyskowicz ottaa myös kantaa ajatukseen, että oikeuskansleri alkaisi aiempaa tiukemmin päättämään, voiko hallituksen esityksiä viedä eteenpäin. Häenestä olisi omituista, jos yhdelle virkamiehelle annettaisiin näin paljon valtaa. Zyskowiczin mukaan parempi on, että perustuslakivaliokunta punnitsee perustuslaillisuutta jatkossakin.