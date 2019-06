Ben Zyskowicz: Sitten on laittaa pari miljardia – näkis vaan

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kokoomuksen kansanedustaja epäilee hallituksen suunnitelmien tulopuolta.

Kokoomuksen kansanedustaja Ben Zyskowicz kiittelee hallituksen suunnitelmia panostaa lisää rahaa moniin hyviin tarkoituksiin. Tulopuoli kuitenkin epäilyttää.

– Sitten tulee se mutta. Hallituksen tulopuoli on hiekalle rakennettu, niin kuin (kokoomuksen puheenjohtaja) Petteri Orpo jo sanoi, Zyskowicz toteaa Verkkouutisten BenTV:ssä.

Hänen mukaansa hallitus ei ole varannut rahaa satsauksiin vaan luottaa siihen, että työttömyys vähenee ja työllisyysaste nousee 75 prosenttiin.

– Sitten sitä rahaa on pari miljardia laittaa – näkis vaan, Ben Zyskowicz toteaa.

– Hallitus on sopinut, että budjettiriihessä syksyllä 2020 katsotaan, että työllisyystoimista noin puolet on saatu liikkeelle, ja ellei ole saatu, sitten kuulemma näitä menoja katsotaankin uudelleen – no näkis vaan, hän jatkaa.

Ben Zyskowicz toteaa, ettei hän voi millään uskoa, että tällaisia lupauksia eri tahoille tehnyt hallitus voisi alkaa niitä karsia.

– Silloin syksyn 2020 budjettiriihessä hallituksen veri punnitaan. Silloin me näemme, onko hallitus valmis vastuulliseen talouspolitiikkaan, valmis katsomaan menoja uudelleen, kun tulot eivät riitä, vai yrittääkö se jotain silmänkääntötemppuja, joka tarkoittaa huikeaa kovaa vauhtia tapahtuvaa lisävelkaantumista.