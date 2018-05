Ben Zyskowicz sarjakuristajasta: Eikö syyllisiäkään pidä tuomita?

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kokoomuksen kansanedustajan mielestä vankilan ja mielisairaalan välillä ei saa olla aukkoa.

– Moninkertainen kuristajamurhamies on tietysti vapaana tekemässä uusia murhatekoja. Mitä tähän sanotaan, Ben Zyskowicz kysyy Verkkouutisten BenTV:ssä.

– No sanotaan tietysti, että Suomi on oikeusvaltio ja toiseksi sanotaan, että meillä on aukko tässä vankilan ja mielisairaalan välissä ja sinne aukkoon putoavat tällaiset tyypit, hän jatkaa.

Zyskowiczin mukaan tämä ”aukko” tarkoittaa todellisuudessa vapaalle jalalle pääsyä.

– Hetkinen, mihin ne putoavat – ne putoavat vapauteen tekemään uusia murhatekoja. Eikai se nyt voi olla tarkoitus, hän toteaa.

Suomi on Ben Zyskowiczin mukaan tottakai oikeusvaltio. Se tarkoittaa hänen mukaansa kuitenkin sitä, ettei syyttömiä tuomita. Hän toteaa, että esimerkiksi poliisin toimivaltuuksien lisäämistä vastustavia ja todisteiden hyödyntämiskiellon laajentamista haluavia ”niin sanottuja ihmisoikeusjuristeja” kuunnellessa tuntuu välillä siltä, että oikeusvaltio tarkoittaa heidän mielestään, ettei syyllisiäkään tuomita.

– Onneksi oikeusministerinä on Antti Häkkänen (kok.) ja uskon, että kyllä tähän asiaan jotakin järjestystä saadaan.

Oikeusministeri Häkkänen totesi lauantaina Helsingin Sanomille olleensa jo pitkään sitä mieltä, että Suomen rangaistusjärjestelmä on liian kevyt. Ministeri näkee korottamisen varaa etenkin väkivalta- ja seksuaalirikosten kohdalla. Hänen mukaansa riittävän kovat tuomiot pitävät yhteiset pelisäännöt voimassa.