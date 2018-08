Ben Zyskowicz: SAK uhmaa kansanvaltaa – hallitus ei saa taipua

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kokoomuksen eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja olisi valmis kieltämään poliittisiin päätöksiin kohdistuvat lakot.

Kansanedustaja Ben Zyskowiczin mukaan hallituksen on ehdottomasti pidettävä kiinni uudistuksesta, joka tähtää työllistämisen kynnyksen alentamiseen pienyrityksissä.

SAK viestitti maanantaina, että se harkitsee mielenilmauksia kovempia toimia, jos hallitus helpottaa henkilöperusteista irtisanomista alle 20 hengen yrityksissä. Zyskowiczille asia on periaatteellinen.

– Tässä on kyse tilanteesta, jossa kansan valitseman eduskunnan ja sen luottamusta nauttivan hallituksen aikeena on helpottaa pienyritysten työntekijöiden palkkaamista niin, että yksilökohtaisia irtisanomisperusteita jonkin verran lievennetään alle 20 hengen yrityksissä. SAK ei hyväksy tätä keinoa ja uhkaa ymmärtääkseni lakoilla.

– Kun on ymmärrettävä niin, että tulossa on poliittisia lakkoja hallituksen ja viime kädessä eduskunnan pyrkimystä vastaan, niin mielestäni kyse on menettelystä, joka ei kuulu kansanvaltaiseen yhteiskuntaan, Zyskowicz sanoo Verkkouutisille.

Hänen mukaansa hallituksen on pidettävä kiinni linjastaan.

– Hallituksen ei pidä taipua tämän painostuksen edessä vaan tehtävä uudistus, koska tavoite on hyvä.

Zyskowiczin mukaan tiedossa on, että henkilön palkkaaminen on pienissä yrityksissä iso päätös, joka voi koitua kohtalokkaaksi, mikäli rekrytointi osoittautuu virheeksi. Hänen mukaansa henkilöperusteisen irtisanomisen lieventäminen tekisi palkkaamisesta vähemmän riskipitoista ja voisi madaltaa palkkaamisen kynnystä. Hän huomauttaa, että mitään mielivaltaa ei uudella ehdotuksella olla työmarkkinoille tuomassa.

Vahingoista korvausvelvoite?

Zyskowicz sanoo moneen kertaan tietävänsä, että poliittiset lakot ovat Suomessa sallittuja. Eri länsimaissa poliittisia lakkoja ja niistä aiheutuvia sanktioita on säädelty hyvin eri tavalla. Suomen lainsäädäntö on tässä suhteessa yksi sallivimmista.

Zyskowiczin mukaan lakko-oikeus on tunnustettu ja tarpeellinen, kun se kohdistuu työehtosopimukseen. Työajalla tapahtuvaa poliittista lakkoilua hän ei sen sijaan ymmärrä.

– Kun sovitaan työehtosopimuksesta, jossa työnantaja sitoutuu sovituilla ehdoilla maksamaan palkkaa ja työntekijät tekemään töitä, ja astuu työrauhavelvoite, niin tämän työrauhavelvoitteen pitäisi ulottua myös ns. poliittisiin lakkoihin tai solidaarisuuslakkoihin. SAK, kaikki sen jäsenjärjestöt ja jäsenet saavat toki osoittaa mieltään ja toimia hallituksen ja eduskunnan toimia vastaan samoin keinoin kuin kaikki muutkin kansalaiset – eli vapaa-ajallaan.

Zyskowiczin mukaan olisi harkittava sitäkin, että ay-liitot joutuisivat ääritilanteissa korvausvastuuseen, jos poliittisesta lakkoilusta aiheutuu vahinkoa työnantajalle ja sen asiakkaille.

– Yleinen vahingonkorvausperiaatehan on, että joka tahallaan tai tuottamuksella aiheuttaa toiselle vahinkoa, hänen on se korvattava.