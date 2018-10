Ben Zyskowicz oppositiosta: Säästöt eivät käy, talouden hedelmät kelpaavat

Kansanedustajan mukaan talouskasvu käy oppositiolle, mutta siihen johtavat säästöt eivät koskaan.

Eduskunnan täysistunnossa puhuttiin keskiviikkona eläkkeiden indeksitarkistuksista ja seuraavassa asiakohdassa työttömyysetuuksien rahoituksesta. Kokoomuksen Ben Zyskowicz aloitti arvostelunsa oppositiota kohtaan ensimmäisessä ja jatkoi toisessa kohdassa.

Sdp:n Pia Viitanen aloitti sanomalla, että ”hallitus jälleen kerran leikkaa eläkkeitä. Jälleen kerran hallitus leikkaa eläkkeitä. Hallitus leikkaa, kaikkein heikkotuloisimmilta. … Tämä siitäkin huolimatta, tämä keskustan käytös, että pääministeri (Juha) Sipilä kertoi Suomenmaassa uljaasti keskustan olevan perusturvan suurpuolue. Ja sitten samaan aikaan heikennetään eläkkeitä, leikataan perusturvaa. Tämä on kestämätön tie”.

Ben Zyskowicz aloitti toteamalla, että kaikkein pienituloisimpien eläkeläisten tulot nousevat, koska takuueläkettä korotetaan. Kaikkein pienituloisimmat myös saavat toimeentulotukea, johon hänen mukaansa on tehty ja tehdään täydet indeksitarkistukset.

Indeksijäädytykset ovat hänen mukaansa kiistattomia. Niissä ei ole kyse Zyskowiczin mukaan tietystikään eläkeläisten tai jälleenrakentajasukupolven aliarvostamisesta, vaan siitä, että säästöjä on jouduttu tekemään joka suuntaan.

– Oppositio on aina vastustanut kaikkia säästöjä, pitänyt niitä liiallisina, mutta tämän politiikan hedelmät, työllisyyden parantuminen, talouskasvu, kyllä kelpaavat, Ben Zyskowicz huomautti.

Hänen mukaansa samat kansanedustajat ja samat poliittiset ryhmät vastustivat täysistunnossa ensin indeksien jäädyttämissäästöjä ja sitten moittivat hallitusta työttömyysvakuutusmaksun alentamisesta liikaa.

– Kun te nyt kaipaatte näitä puskureita julkiseen talouteen ja kritisoitte työttömyysvakuutusmaksun liian suurta alentamista, niin te toimitte täysin päinvastoin kuin edellisessä kohdassa. Edellisessä esityslistan päiväjärjestyksen kohdassa te vastustitte hallituksen esittämiä säästöjä, ja te olette vastustaneet kaikkia hallituksen esittämiä säästöjä käytännöllisesti katsoen, Zyskowicz sanoi.

– Eli julkiseen talouteen teidän mielestänne ei tarvitse hakea parempaa talouden tilannetta. Julkisen talouden osalta te ette hyväksy mitään säästöjä, vaikka nyt tänäkin vuonna, ja ensi vuonna, jolloin talouden huippusuhdanne ilmeisesti on käsillä, valtio velkaantuu tämänhetkisten arvioiden mukaan muistaakseni noin 1,4 miljardia euroa.

Vasemmistoliiton Paavo Arhinmäki vastasi, että ”me olemme olleet joka kohdassa kiinnostuneita valtiontaloudesta. Kysymys on arvovalinnoista. Tämä hallitus on tehnyt 1 500 miljoonan euron – 1 500 miljoonan euron – veronalennukset samaan aikaan, kun perusturvasta on leikattu 300 miljoonaa. Meidän mielestämme se on väärä arvovalinta”.

Työttömyysvakuutusmaksun alentaminen johtuu Ben Zyskowiczin mukaan siitä, että työllisyystilanne tässä maassa on huikeasti parantunut.

– Se ei ole mitään mielikuvapolitiikkaa. Se on todellista, tapahtunutta kehitystä. Ja tämän hallituksen hedelmät, politiikan hedelmät, myönteiset hedelmät, ne teille kyllä kelpaavat.

Ben Zyskowicz ihmetteli A-talk -ohjelmaa, jossa sosiaalidemokraattinen kunnallispolitikko sanoi, että duunarin kannalta näin huonoa hallitusta ei ole aikaisemmin ollut.

– Hetkinen, oliko se edellinen hallitus parempi duunarin kannalta, kun teki satatuhatta työtöntä duunaria lisää? Sen aikana siis tuli satatuhatta työtöntä duunaria lisää ja tämän hallituskauden aikana on tullut toistasataatuhatta työllistä duunaria lisää, joten onko tämä hallitus, jonka aikana työllisyys on parantunut enemmän kuin aikoihin, duunarien kannalta muka huonompi hallitus? Käsittämättömiä väitteitä.