Ben Zyskowicz: Puuttuuko hallitus monopolien ryöstöhintoihin?

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kokoomusedustaja vaatii loppua sähköyhtiöiden kohtuuttomille monopolivoitoille.

Kokoomuksen kansanedustaja Ben Zyskowicz kertoo pitävänsä Fortumin sähköverkkojen myymistä Carunalle vuonna 2014 virheenä.

Hän myöntää, että myös kokoomus teki asiassa virheen pääministeri Jyrki Kataisen (kok.) hallituskaudella.

– Nythän on käynyt niin, että Caruna ja muutkin sähköyhtiöt – eivät tosin kaikki – ovat monopolinsa turvin suorastaan ryöstöhinnoitelleet. Jokainen on voinut nähdä, kuinka siirtohinnat ovat nousseet huikeata vauhtia, Ben Zyskowicz toteaa Verkkouutisten BenTV:n uusimmassa jaksossa.

Kokoomuksen kansanedustajat haastoivat pääministeri Sanna Marinin (sd.) hallitusta asiasta torstain kyselytunnilla. Puolueen eduskuntaryhmä teki jo huhtikuussa Heikki Vestmanin (kok.) johdolla aloitteen, jolla monopolihinnoitteluun puututtaisiin.

– Aikooko hallitus tarttua asiaan ja korjata kyseessä olevia lakeja ja myös energiaviranomaisten niistä tekemiä päätöksiä, Zyskowicz kysyy.

Kansanedustaja Pia Kauma (kok.) kysyi hallitukselta, aiotaanko rahoja palauttaa ryöstöhintoja maksaneille lukemattomille kansalaisille. Timo Heinonen (kok.) nosti esiin useita sähkölaskuja, joissa varsinainen sähkönkulutus oli lähes nolla euroa, mutta siirtäminen maksoi kymmeniä euroja.

– Tähän vaadimme korjausta jo viime keväänä. Nyt hallitus on sitten luvannut, että esitys tulee. Pyydän teitä kaikkia tarkkaan katsomaan, että korjaako hallitus riittävästi tätä monopolien ryöstöhinnoittelua, jotta hinnat eivät jatkossa näin nousisi. Vai tyytyykö hallitus joihinkin kosmeettisiin korjauksiin, Ben Zyskowicz sanoo.

– Me kokoomuksessa tiukasti vaadimme, että näistä monopolivoitoista on päästävä eroon ja ryöstöhinnoittelun on loputtava, Zyskowicz jatkaa.