Ben Zyskowicz: Pitäisiköhän vihreiden noudattaa myös lakia?

Kokoomuksen kansanedustaja ihmettelee vihreän eduskuntaryhmän perusteita omille eettisille säännöilleen.

Ben Zyskowicz (kok.) ihmettelee Verkkouutisten BenTV:ssä vihreän eduskuntaryhmän luomia eettisiä sääntöjä. Ryhmä ilmoitti tekevänsä säännöt, kun vihreiden kansanedustaja Jani Toivola jäi kiinni eduskunnan taksikortin käyttämisestä matkoihin, jotka hänen olisi pitänyt maksaa itse.

Toivola on muun muassa tehnyt kouluvierailuita, joista hänelle on lehtitietojen mukaan maksettu jopa 300-350 euroa kerta. Hän on käyttänyt kouluvierailumatkoihin myös eduskunnan taksikorttia.

– En ota tähän kansanedustaja Jani Toivolan tapaukseen sinänsä kantaa, mutta vihreät päättivät tällä viikolla ryhmässä, että he tekevät omat eettiset, moraaliseet säännöt, joita pitää noudattaa.

– Kun on vihreistä kyse niin tuli tietysti mieleen, että riittääkö se että vihreät kansanedustajat ja eduskuntaryhmän toimihenkilöt noudattavat näitä oman moraalin mukaisia sääntöjä, vai pitääkö myös lakia noudattaa, Zyskowicz kysyy.

Zyskowicz myös ihmettelee vihreiden perusteita säännöille.

– Toinen juttu näissä vihreiden eettisissä säännöissä on se, että ryhmän varapuheenjohtaja Olli-Poika Parviainen sanoi, että ne on tehty sen vuoksi, ettei tulisi tehtyä tällaisia rikkomuksia edes vahingossa. No nyt luulen, että vihreät on keksinyt tällaisen maailmanlaajuisen innovaation, kun on keksitty säännöt, jotka estää vahingot.

– Vanha kansakin sanoi, että vahinko ei tule kello kaulassa, niin mitenköhän tällaiset säännöt estävät vahingossa tulevat vahingot?