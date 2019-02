Ben Zyskowicz: Perustuslain tulkintalinja on liian tiukka

Perustuslaki ei kansanedustajan mukaan anna yksiselitteisiä vastauksia monimutkaisiin oikeudellisiin kysymyksiin.

Kokoomuksen kansanedustaja Ben Zyskowiczin mukaan perustuslain tulkintalinja on liian kireä. Zyskowicz viittaa Verkkouutisten BenTV:ssä sote- ja maakuntauudistuksen eduskuntakäsittelyyn.

– Perustuslakivaliokunta löysi ensimmäisen kerran tätä käsitellessään viisitoista perustuslain vastaisuutta. Seuraavalla kerralla kaksikymmentäkaksi. Ja nyt kolmannella kerralla, vaikka kaikki ne oli yritetty korjata, löytyi noin parikymmentä uutta perustuslain vastaisuutta, Zyskowicz sanoo.

– Ajatelkaa itse. Yli viisikymmentä perustuslain vastaista asiaa yhdessä ja samassa uudistuksessa, joka on tosi iso ja ja jättimäinen, mutta silti… Ovatko hallituksen juristit menettäneet järkensä? En usko, kyllä se perustuslain tulkintalinja on vaan liian tiukka.

Kokoomusedustaja myös muistuttaa, että perustuslaki ei yleensä anna ”yksittäisiin oikeudellisiin kysymyksiin eksaktia ja tarkkaa vastausta”.

– Kyse on aina tulkinnasta. Eikä ole niin, että jos perustuslakiprofessori sanoo jotain, on se juridiikkaa, ja jos vaikka Ben Zyskowicz – joka on ollut viidellä vuosikymmenellä perustuslakivaliokunnan jäsen, opiskellut valtiosääntöoikeutta ja toiminut aikanaan perustuslakivaliokunnan puheenjohtajana – sanoo jotain niin se on politiikkaa.

– Molemmat voivat käyttää juridisia argumentteja, ja perustuslain tulkitseminen on aina jossain siellä juridiikan ja politiikan välimaastossa.

