”Perustuslailla estetään seksuaalirikostenkin rangaistusten kiristämistä”

Ben Zyskowiczin mukaan uusi doktriini joutaa hylätä.

Kokoomuksen kansanedustaja Ben Zyskowicz puhui eduskuntakeskustelussa yhä laajenevasta perustuslakivaliokunnan tuomisesta ottamaan kantaa eri kysymyksiin.

Hän ihmetteli eduskuntapäivän lyhyttä työjärjestystä, jossa siinäkin jokaiseen asiakohtaan oli otettu perustuslakivaliokunnan lausunto. Aiheet olivat työaikalaki, kalastuslaki, tiedustelulait ja sote/maku-uudistus.

– Suomi on varmaan maailman ainoa maa, jossa pohdittaessa sitä, kuinka paljon voidaan kiristää lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten rangaistuksia suhteessa muihin rikoksiin kohdistuviin rangaistuksiin, tästä kysymyksestä tehdään perustuslaillinen kysymys, Ben Zyskowicz sanoi.

Zyskowicz toi esiin perustuslain pykälän, jonka nojalla perustuslakivaliokunnan pitää perustuslakikysymyksenä miettiä, onko rangaistus oikeudenmukainen. Kyseessä on lakiteksti ”ketään ei saa pitää syyllisenä rikokseen eikä tuomita rangaistukseen sellaisen teon perusteella, jota ei tekohetkellä ole laissa säädetty rangaistavaksi. Rikoksesta ei saa tuomita ankarampaa rangaistusta kuin tekohetkellä on laissa säädetty”.

– Tästä pykälästä on sitten oikeusopissa osa oikeustieteilijöistä ollut kehittämässä sellaista doktriinia, että rangaistusten kiristäminen ja vapaustuomion tai sakkotuomion tuomitseminen entistä ankarampana on jotenkin perustuslakikysymys. Aivan kuin näillä raiskaajilla ja muilla roistoilla olisi olemassa joku perusoikeus, että heitä ei saa tuomita esimerkiksi törkeästä raiskauksesta kuin korkeintaan johonkin tiettyyn rangaistukseen, Zyskowicz totesi.

– No tämähän on aivan naurettavaa. Ja tämä doktriini on aika uusi, se on kehitetty viimeisten vuosien aikana, ja toivon, että ensi vaalikauden perustuslakivaliokunta tämän kelvottoman doktriinin todellakin hylkää.