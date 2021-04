Ben Zyskowicz: Palauttakaa tämä sosialismin saavutusten näyttelyyn

Kansanedustaja sanoo olevansa järkyttynyt ministerien suhtautumisesta koronapassiin.

Eduskunnan täysistunnossa kokoomuksen Ben Zyskowicz puhui koronatodistuksesta tai -passista, jonka avulla Suomea avattaisiin kriisin jälkeen.

– Minun on pakko sanoa, että pääministeri (Sanna) Marinin ja ministeri (Krista) Kiurun suhtautuminen tähän koronatodistuksen käyttöönottoon on ollut aivan nurinkurinen.

Zyskowicz siteerasi pääministeriä, joka sanoi viime torstain kyselytunnilla ”onko ajatuksena se, että kiellettäisiin muita osallistumasta yhteiskunnan palveluihin paitsi heitä, kenet on rokotettu?”. Marin sanoi myös, että ”onko tarkoitus, että suljettaisiin palveluita heiltä, keitä ei ole rokotettu?”. Ministeri Kiuru sanoi 8.4.2021 A-studiossa koronatodistuksesta sanatarkasti ”mutta eikö se ole yhteiskunnan sulkemisväline?”.

– Ei ole kyse siitä, että jätettäisiin avaamatta kaikille jotain sellaista, joka voitaisiin terveysturvallisesti avata kaikille. Ei siitä ole kyse vaan kyse on siitä, että jos muuten tämä tapahtuma, tilaisuus olisi suljettu kaikilta, niin annettaisiin niille mahdollisuus kuitenkin osallistua yleisönä ja työntekijöiden työntekijöinä, joiden kohdalla se on terveysturvallista, Ben Zyskowicz totesi.

– Siis vaihtoehto tälle koronatodistukselle ei ole se — toisin kuin pääministeri ja ministeri Kiuru tuntuvat väärin ymmärtäneen — että avataan kaikille, vaan vaihtoehto on se, että ei avata kellekään, koska me puhutaan siitä ajasta, jolloin vielä ei ole edellytyksiä terveysturvallisesti avata kaikille.

Zyskowicz kysyi ”onko demareiden ja hallituksen mielestä parempi, että nämä tapahtuma- ja kulttuurialan yrittäjät eivät edelleenkään pääse yrittämään, että heidän alihankkijansa eivät edelleenkään pääse tekemään työtään? Onko parempi, että nämä taiteilijat, näyttelijät, viulistit, kumppanit eivät edelleenkään pääse tekemään työtään? Ja he ovat olleet vuoden työttöminä”.

– Jos ministeri Kiurulla on yksi lehmä ja minulla ei ole yhtään lehmää, niin otetaan ministeri Kiurulta se lehmä pois, niin sitten me olemme tasa-arvoisia, hän ironisoi SDP:n asennetta.

– Onko se parempi, että, todellakin, ei kellekään sallita, jos ei voida kaikille sallia? Minä sanon teille, demarit: palauttakaa tämä ajatus sinne koipussiin, mistä te olette nämä ottaneet, tai sinne, mistä lie sosialismin saavutusten näyttelystä olette tämän ajattelun tänne tuoneet.

”Enkä nyt lioittele”

Työministeri Tuula Haatainen (sd.) vastasi toivovansa, että ”mistään yksittäisestä keinosta ei tällaista ideologista, poliittista vastakkainasettelua nostateta”.

– Kyllä näitä kaikkia käydään läpi. Kyllä varmasti saamme selvityksen myös siitä, mikä tämä keinovalikoima on ja mihin tällaista rokotepassia voidaan tehdä. EU-tasollahan sitä ollaan tekemässä, niin että sillä voitaisiin liikkuvuutta sitten parantaa. Kyllä nämä kaikki tullaan läpi käymään, Tuula Haatainen sanoi.

– Eli se on ihan varma, että ne esitykset, joita hallitus sitten tekee, se haluaa myös tehdä niin, että ne ovat perusoikeuksien ja muusta näkökulmasta oikein perusteltuja ja toteutettavissa, ja sitten myös niin, että niillä päästään mahdollisimman pian sellaiseen tilanteeseen, että voisimme tämän taudin loppuvaiheessa mahdollisimman vapaasti elää.

Hänen mukaansa Säätytalolla varmasti keskustellaan kokoomuksen esille ottamasta aiheesta.

– Sinänsä on ihan hyvä, että ajatuksia nousee siitä, millä eri tavoin voidaan edesauttaa sitä, että Suomi voi aueta ja että meidän elinkeinoelämämme pystyy käynnistymään ja meidän yrityksemme toimimaan, Haatainen totesi.

Ben Zyskowicz vastasi Tuula Haataiselle, etei lähesty asiaa ideologisesti eikä hallitus-oppositiokysymyksenä.

– Olen antanut tukeni hallitukselle, joka mielestäni Suomessa on hoitanut tätä korona-asiaa suhteellisen hyvin. Mutta sanon suoraan, että tässä asiassa, tämän koronatodistuksen torjumisessa, olen suorastaan järkyttynyt. Enkä nyt liioittele, Ben Zyskowicz sanoi.

– Mutta jos tämä demareiden kanta on kääntynyt tai kääntymässä, niin sehän on hyvä asia. Jos hallitus nyt tämän päivän neuvottelussa, joka juuri näillä minuuteilla tai tunnin päästä on alkamassa, tai myöhemmin on valmis tarttumaan tähän asiaan, niin sehän on hyvä asia.

”Tehdään yhdessä”

SDP:n ryhmäjohtaja Antti Lindtman käytti myös puheenvuoron koronatodistuksesta.

– Haistan nyt vähän sellaista, että kokoomus yrittää tehdä tässä nyt riitaa asiasta, josta ei pitäisi tehdä riitaa, Antti Lindtman totesi.

– Viime kyselytunnilla pääministeri Marin totesi, sanoi, että hän haluaa perehtyä tähän koronatodistukseen, ja kysyi mallia. Esimerkiksi hyvä kysymys on, että nyt, kun hallitus avaa ravintoloita, haluaisiko joku ravintoloihin koronatodistuksen. Yksi sitaatti: ”Malliin liittyy selkeitä haasteita yhdenvertaisuuden ja perustuslain näkökulmasta.” Tämä todetaan kokoomuksen omassa strategiassa.

– Onko tämä nyt synkeää sosialismia? Mielestäni ei. Katsotaan mallia, tehdään tätä yhdessä, Lindtman lausui.

Kokoomuksen Jukka Kopra sanoi, että ravintoloiden aukeaminen tiukasti reguloiduilla aukioloajoilla ”on kyllä tosiasiassa aikamoinen potku mahaan”.

– Paikallinen lappeenrantalainen ravintolayrittäjä, joka pitää suosittua olutravintolaa, laittoi minulle viestiä, että se, että ravintola saisi olla vain 18:aan asti auki, on kuin tikari iskettäisiin kahvaa myöten vatsaan, sillä kaikki kulut kaatuvat yrittäjän päälle, mutta mahdollisuutta ansaita tuloa ei ole. Tällä te tapatte lopullisesti nämä olutkuppilat sun muut, jotka nyt ovat jo entuudestaan suurissa vaikeuksissa, Jukka Kopra totesi.

”Jyvät akanoista”

Perussuomalaisten Mika Niikon mukaan ”kokoomus haluaa erotella ihmiset kuin jyvät akanoista”.

– Tästä (ei) ole pitkä matka sille tielle, jossa ihmiset luokitellaan hyviin ja pahoihin. Tällä luodaan mielikuvia ihmisten kelpoisuudesta yhteiskunnan palveluiden ääreen pääsemiseksi, Mika Niikko sanoi.

– Mielestäni yhteiskunta pitää avata kyllä, mutta se pitää avata kaikille. Me ei voida estää ihmisiä menemästä vaikkapa syömään tai saamaan nautinnollisia palveluita, joista edustaja Zyskowicz puhuu, taiteen äärelle tällä perusteella, että oletetaan, että he ovat vaaraksi toisten terveydelle. Meillä on syyttämättömyysolettamus tässä lainsäädännön lähtökohdassa, ja me ei voida ruveta luokittelemaan ihmisiä vaarallisiin ja turvallisiin pelkän olettamuksen perusteella, hän katsoi.

SDP:n Johannes Koskisen mukaan ”kokoomus on kaivanut jotain 50-luvun retoriikkaa sosiaalidemokraattien punaväristä ja sosialismin luurankoja kaapista, jotta voisi ampua niitä alas”.

Ben Zyskowicz totesi lopuksi, että puheenvuorojen valossa SDP:n kanta koronatodistusasiassa on muuttunut tai vähintään muuttumassa.

– Ollaan aika kaukana siitä, kun ministeri Kiuru kutsui tätä viime viikolla A-talkissa sulkemisvälineeksi. Nythän tässä keskustelussa näyttää siltä, että ainoa, joka tukee tätä Marinin—Kiurun tähänastista linjaa, on ollut edustaja Niikko, Zyskowicz totesi.

– Kun täällä edustaja Lindtman on puhunut siitä, että ei tätä ole pääministeri alun alkaenkaan epäröinyt tai vastustanut, niin luenpa sitaatin siitä, mitä hän viime viikolla sanoi: ”Onko teillä näkemystä siitä, että suljettaisiin palveluita heiltä, keitä ei ole rokotettu?”. Siis suljettaisiin palveluita. Edustaja Lindtman, ei tässä olla sulkemassa palveluita yhtään keneltäkään, vaan tässä ollaan avaamassa palveluita aikaisemmin.