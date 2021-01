Ben Zyskowicz: Onko kaikilla nyt oikeus tulla kerjäämään?

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kokoomuksen kansanedustajan mukaan EIT:n tuore ratkaisu on käsittämätön.

Kokoomuksen kansanedustaja Ben Zyskowicz kertoo pitävänsä järjettömänä Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen EIT:n tuoretta ratkaisua, jossa sakkorangaistuksella tehostetun kerjäämisen kiellon todettiin olevan Euroopan ihmisoikeussopimuksen vastainen.

– Tiistaina Euroopan ihmisoikeustuomioistuin pöyristytti taas oikein kunnolla. Se nimittäin päätti, että kerjääminen on käytännössä ihmisoikeus. Nimittäin Sveitsi sai langettavan päätöksen, kun se oli kieltänyt kerjäämisen. Aivan käsittämätön päätös minun mielestäni, Zyskowicz sanoo Verkkouutisten BenTV:ssä.

– Onko todellakin niin, että esimerkiksi romanialaisilla on oikeus tulla Sveitsiin, ja ryhtyä siellä kerjäämään? Eikö näiden ihmisten tulisi tilanteessa, jossa heillä ei ole elantoa, niin palata sinne kotimaahansa, ja hankkia siellä käytettävissä olevin keinoin elantonsa? Onko kaikilla ihmisillä oikeus mennä Sveitsiin kerjäämään? Minä en käsitä tätä EIT:n linjausta, hän jatkaa.

Zyskowicz kertoo itse kannattavansa kerjäämisen kieltämistä edelleen. Hänen mukaansa Suomessa on vuosikymmeniä, ellei vuosisata, tehty töitä sen eteen, että Suomessa kenenkään ei tarvitsisi henkensä pitämiseksi joutua kerjäämään.

– On järjetöntä, että me sen jälkeen sanottaisiin muualle maailmaan tai Eurooppaan, että hei, tulkaa te tänne kerjäämään. Lisäksi kerjääminen ei ole mikään inhimillinen ihmisarvoinen tapa hankkia elantonsa, Zyskowicz sanoo.

– Kerjäämisen kieltäminen Suomessa ei tietenkään tarkoita sitä, että näiden tilanne siellä Bulgariassa tai Romaniassa paranisi. Mutta ei kerjäämisen salliminenkaan sitä tarkoita. Ratkaisu on vain siinä, että näissä lähtömaissa lopetettaisiin rasismi, syrjintä ja pidettäisiin huolta ihmisten ihmisarvoista.

Zyskowicz kommentoi myös tuoreimmassa BenTV:ssä myös pääministeri Sanna Marinin (sd.) ja tasavallan presidentti Sauli Niinistön välistä tietokatkosta. Sanna Marin vaati tällä viikolla Twitterissä venäläisen oppositiopoliitikon Aleksei Navalnyin vapauttamista viipymättä heti maanantaiaamuna, kun Navalnyi oli otettu kiinni edellisenä iltana.

Niinistö kertoi torstaina, ettei hänen kanssaan oltu keskustelu etukäteen kannanotosta. Marin lausui myöhemmin kyseessä olleen väärinkäsitys ja myönsi, että pääministerin esikunnasta olisi pitänyt olla yhteydessä tasavallan presidentin kansliaan ennen tviitin julkaisua.

– Sanna Marinin ja presidentin välillä oli tietokatkos. Esikunta ei ollut viestinyt niin kuin pitää. Nyt, kun hallituksella on niin paljon erityisavustajia ja valtiosihteerejä, että oikein päät kolisee, niin ehkä ongelma on sittenkin, että heitä on liian vähän, kun tieto ei nytkään kulje, Zyskowicz toteaa sarkastisesti.