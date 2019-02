Ben Zyskowicz: Ongelma ei ratkea panemalla yksi luku lakiin

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kokoomuksen kansanedustajan mukaan sote-uudistus paikkaisi nykyjärjestelmän heikkouksia.

Vanhustenhoito on Ben Zyskowiczin mukaan tärkeä aihe, mutta siitä eduskunnassa käydystä keskustelusta ei ole puuttunut ”vaalipaniikkia”.

– Oppositio haluaa kaataa hallituksen, demarit kuvittelevat, että lisäämällä yksi luku lakiin saadaan ongelma ratkaistua ja viimeksi tänään ministeri Saarikko esitti, että laitetaan äkkiä vähän lisää rahaa valvontaan, niin sillähän ongelma saadaan hoidettua, kokoomuksen kansanedustaja Zyskowicz sanoo Verkkouutisten BenTV:ssä.

Hänen mukaansa kyseessä on pitkäaikainen ja vaikea kysymys, johon ei ole olemassa helppoja ratkaisuja. Kokoomus kannattaa Zyskowiczin mukaan sitä, että vanhukset saavat hyvää inhimillistä hoivaa.

– Se vaatii lisää hoitajia, mutta se vaatii paljon muutakin. Se vaatii, että eri asiakkaille on oikea ja sopiva määrä hoitajia riippuen asiakkaan tilanteesta ja kunnosta ja se vaatii myös sitä, että esimerkiksi näistä laiminlyönneistä on tosi rankat sanktiot, Ben Zyskowicz toteaa.

Hänen mukaansa parlamentaarinen työryhmä voisi valmistella näitä asioita seuraaviin hallitusneuvotteluihin.

Valinnanvapaus pakottaisi laatuun

Sote-uudistus toisi Ben Zyskowiczin mukaan parannusta tilanteeseen muun muassa valinnanvapauden kautta.

– Se tarkoittaa sitä, että maakunta joutuu tarjoamaan vanhukselle tai käytännössä usein hänen omaisilleen palvelusetelin, jolla tämä asiakas saa itse valita sen hoivakodin, johon haluaa mennä.

– Mikäli hoivakoti on kelvoton ja siellä saatava hoito on kelvotonta, niin käytännössä – riippuen maakunnan päätöksestä tai sopimusehdoista – vanhuksella eli hänen omaisillaan, on mahdollisuus vaihtaa toiseen hoivakotiin.

Ben Zyskowiczin mukaan tämä pakottaa palveluntarjoajat panostamaan laatuun ja asiakaslähtöisyyteen.

Hän nostaa esiin myös sen, että uudistuksen myötä hankintoja tekisivät 18 julkista yksikköä yli 200 kunnan ja kuntayhtymän sijaan. Zyskowiczin mukaan hankinta- ja kilpailuttamisosaaminen sekä sopimusten ja valvonnan osaaminen olisivat maakunnissa paljon nykyjärjestelmää vahvemmissa käsissä.