Ben Zyskowicz: On oikein, että Venäjä maksaa barbaarisista teoistaan

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Silmien sulkeminen Venäjän toiminnalle ei kansanedustajan mukaan ole vaihtoehto.

Kokoomuksen kansanedustaja Ben Zyskowiczin mukaan venäläisten tiedusteluhenkilöiden karkottaminen Suomesta ja muista EU-maista on ainoa mahdollinen vastatoimi tilanteessa, jossa riittävää näyttöä Venäjän syyllisyydestä Salisburyn hermomyrkkyiskuun ei ole.

Zyskowicz vastaa Verkkouutisten BenTV:ssä poliitikoille, jotka ovat arvostelleet Suomen ryhtymistä vastatoimiin Venäjää vastaan diplomaattikarkotuksin. Hänen mukaansa pitävää näyttöä Venäjän syyllisyydestä ei kenties koskaan tule.

”Ensinnäkin uskon vakaasti siihen, että Venäjä on tämän rikoksen ja muiden vastaavien rikosten takana. Itse asiassa moni on vakuuttunut siitä, että Venäjän presidentti Vladimir Putin on yhtä tietoinen tällaisista teoista kuin aikanaan oli Josif Stalin esimerkiksi Lev Trotskin murhasta”, Zyskowicz sanoo.

”Jos olisi oikeasti sellaista näyttöä Venäjän syyllisyydestä, joka jossain tuomioistuimessa pitäisi, niin silloinhan syyllisten ei pitäisi istua Kremlissä tai yleensä Moskovassa vaan niiden paikka olisi vankilassa.”

Zyskowicz sanoo, että Venäjä on saanut syytöksistä uhriutumismahdollisuuden, jota se on hyödyntänyt propagandassaan. Silmien sulkeminen Venäjän toiminnalle ei hänen mukaansa kuitenkaan ole vaihtoehto.

”Kiihkokansallismielisessä propagandassaan Venäjä todistaa, että katsokaa, miten länsi taas käy täysin viattoman Venäjän kimppuun. Ja näin tietysti Venäjä on tässä toiminut.”

”On oikein, että Venäjä joutuu maksamaan taloudellista ja poliittista hintaa tällaisista barbaarisista teoista. Jos silmiä ei voi sulkea, ja kun sotaakaan ei tietystikään kukaan voi toivoa, niin ei ole muita vaihtoehtoja kuin erilaiset diplomaattiset ja taloudelliset vastatoimet”, Zyskowicz toteaa.

Hänen mukaansa Venäjä olisi suostunut Britannian edellyttämään yhteistyöhön myrkkyiskun selvittämiseksi, jos se olisi niin viaton kuin väittää.

”Mutta mitä vielä: erittäin ylimielisesti, erittäin yliolkaisesti, erittäin uhmakkaasti on suhtauduttu tällaisiin yhteistyötavoitteisiin”, Zyskowicz sanoo.